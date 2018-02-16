Ünlü sanatçı Ahmet Mekin’den TSYD’ye ziyaret

Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesini ziyaret etti.

Antalya’daki kızının evine misafirliğe gelen sinema ve tiyatro sanatçısı 83 yaşındaki Ahmet Mekin, TSYD Yönetimini ziyaret etti. TSYD Başkanı Emin Demir tarafından ağırlanan Mekin, fırsat buldukça spor yapmaya çalıştığını, sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması için spor yazarlarının önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi. Sinemanın her zaman içinde olduğunu belirten Mekin, kısa süre sonra tarihi bir dizide önemli İslam alimlerinden birini canlandırarak izleyicinin karşısında olacağını dile getirdi.

Demir, ziyaretin anısına Mekin’e TSYD isminin yazılı olduğu kupa ve arma hediye etti.