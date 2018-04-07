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Ünlü sanatçı bir ilki gerçekleştirdi AVM’de klip çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı ünlü sanatçı sevilen sanatçılarından Bedri Aysel’i bir ilki gerçekleştirerek kent için yazdığı yeni türküsünün klibini AVM’de çekti.

Diyarbakırlı ünlü sanatçı sevilen sanatçılarından Bedri Aysel’i bir ilki gerçekleştirerek kent için yazdığı yeni türküsünün klibini AVM’de çekti. Sevenleri tarafından büyük ilgi gören Aysel’i, hayranlarına mini bir konser de verdi.
Ünlü ses sanatçılardan Bedri Aysel’i bir ilki gerçekleştirerek yeni yazdığı türkünün klibini, Diyarbakır’da Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde çekti. AVM’yi ziyaret eden vatandaşların şaşkın bakışları arasında kalan Aysel’i, zaman zaman kendisiyle fotoğraf çektirme yarışına giren hayranlarının arasında kaldı. AVM önünde başlayan klip çekimleri daha sonra içeride kurulan sahnede devam etti.
Klip çekimlerine ilişkin konuşan Aysel’i, “Diyarbakır’a gelince benim heyecanım doruk noktasına ulaşıyor. Bugün Diyarbakır ile ilgili bir klibimiz var. Bu klibimizi Diyarbakır’da çekmek istedim çünkü sözleri Diyarbakırla ilgili. Diyarbekir diyarımdır benim öteki yarımdır. Eğer seni alırsam benim düğün bayramımdır. Bu klibimize sponsor olan Ceylan Karavil AVM ve ortaklarından Karavil ailelerine çok teşekkür ediyorum. Tabi Ceylan Karavil AVM’de başlayacak çekimlerimiz ama Diyarbakır’ın her yöresine gideceğiz. Gazi Köşkü, Kırklar Dağı, bedenler her tarafa gideceğiz. Diyarbakır’ın güzel yönlerini tanıtmaya çalışacağız” dedi.
Klip çekimlerinin ardından Aysel’i hayranlarına mini bir konser verdi.

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