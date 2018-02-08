HABER

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, yakalama kararının ardından adliyede ifade verdi

MAGAZİN HABERLERİ | 08.02.2018 12:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, eski nişanlısı Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel arasındaki ‘iffetsiz kadın’ tartışmasına ilişkin davada hakkında çıkan yakalama kararının ardından İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, eski nişanlısı Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel arasındaki ‘iffetsiz kadın’ tartışmasına ilişkin davada hakkında çıkan yakalama kararının ardından İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi. Özerk, ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken duruşma ertelendi.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’in bir gece kulübünde işadamı Murat Aşık ile yakınlaştığı iddiaları üzerine Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel sert açıklamalar yapmıştı.
Taştemel’in açıklamalarının ardından Özerk, Gökçen Taştemel’nın magazin programlarına da katılarak hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Özerk’in şikayeti üzerine ünlü model Taştemel hakkında hakaret suçundan dava açılan dava süresince birbirlerine telefon mesajıyla hakaret eden ikili için yeni bir dava açılmıştı.

Uzlaşma sağlanamamıştı
Taraflar arasındaki davanın uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu gerekçesiyle dosya Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderilmişti. Uzlaşma teklif edilen Özerk ve Taştemel arasında uzlaşma sağlanamamıştı.
Devam eden yargılamada ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında ünlü model Gökçen Taştemel’le karşılıklı sanık olduğu davaya katılmayışı üzerine, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı çıkartılmıştı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelen Tuğba Özerk, hakim karşısına çıktı. İfade veren Özerk, daha sonra adliyeden ayrıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

Bu kez gazozu Nuri Alço içti

Bu kez gazozu Nuri Alço içti

Berkay; "Bizim evde erkeğin dediği olur"

Berkay; "Bizim evde erkeğin dediği olur"

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Demet Akalın: Hira'nın doğum günü bayağı verimliydi

Demet Akalın: Hira'nın doğum günü bayağı verimliydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.