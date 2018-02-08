Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, yakalama kararının ardından adliyede ifade verdi

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, eski nişanlısı Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel arasındaki ‘iffetsiz kadın’ tartışmasına ilişkin davada hakkında çıkan yakalama kararının ardından İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi. Özerk, ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken duruşma ertelendi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’in bir gece kulübünde işadamı Murat Aşık ile yakınlaştığı iddiaları üzerine Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel sert açıklamalar yapmıştı.

Taştemel’in açıklamalarının ardından Özerk, Gökçen Taştemel’nın magazin programlarına da katılarak hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Özerk’in şikayeti üzerine ünlü model Taştemel hakkında hakaret suçundan dava açılan dava süresince birbirlerine telefon mesajıyla hakaret eden ikili için yeni bir dava açılmıştı.

Uzlaşma sağlanamamıştı

Taraflar arasındaki davanın uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu gerekçesiyle dosya Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderilmişti. Uzlaşma teklif edilen Özerk ve Taştemel arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Devam eden yargılamada ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında ünlü model Gökçen Taştemel’le karşılıklı sanık olduğu davaya katılmayışı üzerine, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı çıkartılmıştı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelen Tuğba Özerk, hakim karşısına çıktı. İfade veren Özerk, daha sonra adliyeden ayrıldı.