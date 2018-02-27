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Usta oyuncu Haldun Dormen: “Türk tiyatrosunda olumlu değişiklikler var”

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Haldun Dormen, “Türk tiyatrosunda olumlu değişiklikler var.

Usta oyuncu Haldun Dormen, “Türk tiyatrosunda olumlu değişiklikler var. Özellikle alternatif tiyatroların çıkması Türk tiyatrosunda çok önemli bir fışkırma başlattı” dedi.
Emektar tiyatrocu Haldun Dormen, Türkiye turnesi kapsamında hem yazıp hem de oynadığı "Bir Zamanlar Gazinoda" isimli iki perdelik komedi oyunuyla Marmarisli sanatseverlerin karşısına çıktı. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. İki katlı salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler eşsiz bir tiyatro ziyafeti yaşadı. Marmarislilere unutulmaz bir gece yaşatan Haldun Dormen ve ekibi alkışlar arasında sahneden ayrıldı.
Türk tiyatrosunda geçmişten günümüze olumlu değişiklikler olduğunu belirten usta oyuncu Dormen, "Özellikle alternatif tiyatroların çıkması Türk tiyatrosunda çok önemli bir fışkırma başlattı. Çünkü yepyeni yönetmeler, oyuncular ve yazarlar çıkıyor. Eskiden oturmuş tiyatrolar, kent tiyatroları, Gazanfer Özcan Tiyatrosu vardı. Onların belirli kuralları vardı, normal olarak o kuralların pek dışına çıkamıyorlardı. Çünkü seyirciyi beklemek zorundaydılar. Ama alternatif tiyatrolar, birçok şeyi yapabiliyorlar. Yani korkuları yok. Bu yüzden çok önemli tiyatrocular çıkıyor ortaya" dedi.
Vakit buldukça televizyon izlemeye çalıştığını, dizileri pek izlemediğini söyleyen Dormen, Türk tiyatrosunda çok parlak oyuncular olduğunu kaydetti.

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