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Vali Toprak, Kaya ve Noyan çiftinin düğün törenine katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr.

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte Meyan Kaya ve Fuat Noyan çiftinin düğün törenine katıldı.
Hastane Caddesi’nde bulunan Olimpiyat Halı Sahası’nda gerçekleşen düğün törenine katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, gelin ve damadın ailesi ile davetliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, tebrik ettiği gelin ve damada Cumhuriyet altını hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

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