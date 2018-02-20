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Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 12:54 | Son Güncelleme

Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi.

Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan ”adı verildiği öğrenildi.
Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi.

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