Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan ”adı verildiği öğrenildi.
Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi.
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme
Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!
Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!
Şok iddia! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'
Doğu Guta'da katliam! Korkutan rakam geldi! 190 ölü var!
Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Afrika'nın kadın savaşçıları
Okuyucu Yorumları 0 yorum