Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan ”adı verildiği öğrenildi.

Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi.