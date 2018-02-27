HABER

“Vatanım Sensin” dizisine sert tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

“Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in “vatan haini” gibi gösterildiğini iddia eden Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu, duruma sert tepki gösterdi.Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonundan yapılan ortak açıklamada, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in ’Dağıstanlı’ karakteriyle “vatan haini” gibi gösterildiği ileri sürüldü.

“Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in “vatan haini” gibi gösterildiğini iddia eden Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu, duruma sert tepki gösterdi.
Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonundan yapılan ortak açıklamada, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in ’Dağıstanlı’ karakteriyle “vatan haini” gibi gösterildiği ileri sürüldü. Açıklamada, “Tarihin dizilerden öğrenildiği şu dönemde, tarihle bağdaşmayan, gerçeği yansıtmayan, tamamen düzmece olayları reyting uğruna izleyiciye sunmak asla kabul edilemez. Bu bağlamda ‘Vatanım Sensin’ dizisinde, İstiklal Mücadelesi Kahramanı Çerkes Ethem’in vatan haini gibi gösterilmesini reddediyor, sorumluları şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kafkas Toplumu, hem Osmanlı Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde devletin ve ordunun her kademesinde başarıyla görev almış ve almaya devam etmektedir. Kuzey Kafkas Toplumu Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçiş dönemi olan Kurtuluş Mücadelesi’nde de etkin görev alarak Kuvay-i Milliye Ruhunu oluşturmuş, mücadelenin kazanılmasında en etkili unsurlardan biri olmuştur. Kuzey Kafkasya kökenli komutan ve mebuslardan Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduk ve daha niceleri gibi Çerkes Ethem de kurtuluş mücadelesinin baş aktörlerinden biri olmuştur. Çerkes Ethem oluşturduğu Kuvay-i Seyyare Birliği ile düzenli ordu kurulana dek hem düşmana korku salmış, hem de Mebusan Meclisi’nin koruyucusu olmuştur” denildi.

Özür dilenmesi ve yanlışın düzeltilmesi bekleniyor
“Çerkes Ethem’e iade-i itibar yapılması gerekirken, böylesine tarih bilmez bir derlemenin ülke genelinde yayın yapan bir kanalda gösterilmesi, Türkiye’de yaşayan Kuzey Kafkas Toplumunu rencide etmiştir” diye devam eden açıklama, “Vatanım Sensin dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan ivedilikle Kuzey Kafkas Toplumundan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmelerini bekliyoruz. Tarihin, gerçek karakterlerle anlatıldığı bu dizide ‘olay, kurum ve karakterler hayal ürünüdür’ diyerek sorumluluktan kaçılacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Toplumu yanıltan, izleyicide kin duygusu uyandıran, gerçek dışı bu sahneleri Kuzey Kafkas Toplumu adına kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kadir İnanır’ı hastaneye getiren Prof. Koçer: "45 dakika ikna etmeye uğraştım"

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Simge’den Uludağ sahnesinde inanılmaz dans şovu

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Orhan Gencebay'dan çok sert açıklamalar: Saldırılara maruz kaldık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Gençler, sessiz diskoyu sevdi

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Mobiliyum AVM’de Özge Ulusoy rüzgarı

Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

Forum Aydın’da Oğuzhan Koç coşkusu

Forum Aydın’da Oğuzhan Koç coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.