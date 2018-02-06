14 yıl boyunca tv ve sinema ekranlarda boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul’dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.

SSK’dan emekli olduğunu belirten 47 yaşındaki VJ Bülent, SGK primlerinin dolduğunu hatta primlerinden daha fazla gün çalıştığını dile getirdi. VJ Bülent, emekli maaşını alabilmek için yaşının dolmasını beklediğini, zamanında işsizlik maaşı aldığını kaydetti. Edirne’de yöresel yemeklerin sunulduğu restorana gelen VJ Bülent, ekmeğini, yoğurdunu ve turşusunu kendisinin yaptığını söyledi.

"Öyle renkli bir dönemin içindeymişim ben"

VJ Bülent, kanallarda VJ’lik mesleğinin de bittiğini belirterek, "Mesleğe 1996 yılında başladım. VJ ve DJ arasındaki fark, DJ radyo diskini döndüren VJ de videoyu döndüren kişidir. Biri radyoda bir televizyonda sunum yapar. VJ mesleği bizimle beraber başladı. Rahmetli Defne Joy Foster da vardı. 14 sene Kral TV’de VJ’lik yaptım. Ben başladığım dönemde VJ’lik başlamıştı. Ben VJ’likten ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra VJ’lik mesleği bitti. Hala o kanallarda hiçbir sunucu yok. Sunum yapmıyor. Makineler döndürüyor videoları. Bir dönemmiş gerçekten, ben ayrıldıktan sonra anladım. Öyle renkli bir dönemin içindeymişim" dedi.