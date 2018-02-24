Silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuşan Volkan Konak, "Çok sevilmek ne kadar güzelmiş" dedi.

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, İstanbul’da yaşadığı silahlı saldırı gecesinin ardından, ilk konserini dün akşam Ankara’da verdi. Ankara’nın en büyük ve gözde eğlence merkezi Winner İncek’de sahneye çıkan Volkan Konak, şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede okuduğu şiirleri, hatıraları ve seyircisiyle yaptığı sohbetiyle de, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

“Uçağa binmeye başladım”

Volkan Konak, sahne öncesi gazetecilere verdiği röportajda ilk olarak yıllar sonra uçağa binmeye başladığını belirterek, Kıbrıs konserleri nedeniyle uçak fobisini yendiğini söyledi. Konak, "Uçağa binmeye başladım. Kıbrıs’a çok gidiyoruz, Kıbrıs’ta en çok konser verenlerden biriyim. Artık kabullendim ve Kıbrıs benim uçak fobimi yendirdi. Bende otokontrol hastalığı var, çok yoruluyorum evet ama, uçağı süremediğim için otokontrol hastalığım nedeniyle binemiyordum ama, artık kabullendim. Yılda 80 bin kilometre yapan ben, artık uçağa biniyorum. Ama Türkiye içinde yine uçak kullanmıyorum. Karavanımı da kullanmaya devam ediyorum. Yol’u seviyorum, ruhumu terbiye ediyor yol benim" ifadelerini kullandı.