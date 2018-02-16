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Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Başkentin eğlence kompleksi Winner İncek, 23 Şubat’ta düzenlenecek olan gala programında Volkan Konak’ı ağırlayacak.Ünlü isimleri Ankara’daki hayranlarıyla buluşturan Winner İncek, başkentte yıldız geçidi oluşturmaya devam ediyor.

Volkan Konak, Winner İncek’te ’Karadeniz rüzgarı’ estirecek

Başkentin eğlence kompleksi Winner İncek, 23 Şubat’ta düzenlenecek olan gala programında Volkan Konak’ı ağırlayacak.
Ünlü isimleri Ankara’daki hayranlarıyla buluşturan Winner İncek, başkentte yıldız geçidi oluşturmaya devam ediyor. Karadeniz müziğinin sevilen yorumcusu Volkan Konak, 23 Şubat Cuma günü Winner İncek’te düzenlenecek olan gala programında başkentli hayranlarıyla buluşacak. Çıkarmış olduğu albümlerinin içerisinde yer alan en özel parçalarının yanı sıra sevilen türküleri de seslendirecek ‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı usta sanatçı, unutulmaz bir konsere imza atacak.

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