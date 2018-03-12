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Winner’da sahne alan Linet’e çok özel doğum günü hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Başkentin en gözde eğlence kompleksi Winner İncek sahnesinin bu haftaki yıldızları Linet ve Haktan oldu.

Başkentin en gözde eğlence kompleksi Winner İncek sahnesinin bu haftaki yıldızları Linet ve Haktan oldu. Doğum gününü sahnede kutlayan Linet’e elmas kolye ve bileklik hediye edildi.
Sesi ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan sevilen şarkıcı Linet, “Eğlence ve müzik dolu bir gecede, Başkent Ankara’da sizlerle olmak benim için büyük bir keyif” diyerek duygularını paylaştı. Aynı zamanda doğum günü olan usta yorumcu hayranlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Ünlü sanatçıya doğum günü hediyesi olarak Dubai’den özel olarak getirilen elmas kolye ve bileklik konserin düzenlendiği Winner İncek’in işletmecisi Asım Bölükbaşı tarafından sahnede kendisine hediye edildi. Hediye için Bölükbaşı’na teşekkür eden ünlü şarkıcı, Ankara’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Yüzlerce kişinin katıldığı gecede Linet sevilen şarkılarıyla Ankaralı müzikseverleri eğlenceye doyurdu.
Besteci ve yorumcu kişiliği ile sanat dünyasının sevilen isimlerinden Haktan da Linet’ten önce sahne aldı. Şarkılarına eşlik eden konuklarına, “Hepinize minnettarım. Burada olduğum için son derece mutluyum” diyerek teşekkür eden ünlü sanatçı Haktan, yeniden görüşmek üzere hayranlarına veda etti.

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