Winner’da sahne alan Linet’e çok özel doğum günü hediyesi

Başkentin en gözde eğlence kompleksi Winner İncek sahnesinin bu haftaki yıldızları Linet ve Haktan oldu. Doğum gününü sahnede kutlayan Linet’e elmas kolye ve bileklik hediye edildi.
Sesi ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan sevilen şarkıcı Linet, “Eğlence ve müzik dolu bir gecede, Başkent Ankara’da sizlerle olmak benim için büyük bir keyif” diyerek duygularını paylaştı. Aynı zamanda doğum günü olan usta yorumcu hayranlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Ünlü sanatçıya doğum günü hediyesi olarak Dubai’den özel olarak getirilen elmas kolye ve bileklik konserin düzenlendiği Winner İncek’in işletmecisi Asım Bölükbaşı tarafından sahnede kendisine hediye edildi. Hediye için Bölükbaşı’na teşekkür eden ünlü şarkıcı, Ankara’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Yüzlerce kişinin katıldığı gecede Linet sevilen şarkılarıyla Ankaralı müzikseverleri eğlenceye doyurdu.
Besteci ve yorumcu kişiliği ile sanat dünyasının sevilen isimlerinden Haktan da Linet’ten önce sahne aldı. Şarkılarına eşlik eden konuklarına, “Hepinize minnettarım. Burada olduğum için son derece mutluyum” diyerek teşekkür eden ünlü sanatçı Haktan, yeniden görüşmek üzere hayranlarına veda etti.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum