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Yattara’yı zorla denizde soktular

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

Bodrum sezonunu erken açan Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara’yı kadın futbolcular zorla denize soktu.Eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı.

Bodrum sezonunu erken açan Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara’yı kadın futbolcular zorla denize soktu.
Eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı. Evli ve 2 çocuk babası olan ünlü futbolcu Yalıkavak sahilinde kadın futbolcularla denize girip doyasıya eğlendi. Yattara ve futbolcu kadınlar denizde bir süre şakalaşıp eğlendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Yattara, bir süre sonra denizden çıkarak restorana geçti.

Yattara’yı zorla denizde soktular

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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular
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