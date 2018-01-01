HABER

Yeni yıla Ebru Yaşar'la girdiler

MAGAZİN HABERLERİ | 01.01.2018 13:09 | Son Güncelleme 12 saat önce

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde şarkıcı Ebru Yaşar, sahneye çıktı. Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde Ebru Yaşar konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ebru Yaşar'la yeni yıla girenler, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Ebru Yaşar'ı görüntülemeye çalıştı. Ebru Yaşar yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ebru Yaşar, Geçen sene hamileydim sahnede değildim. Bu sene sahnedeyim, bebeklerim evde, eşim evde. Sahne de benim evim, ailem. Herkese sonsuz mutluluklar diliyorum, güzel bir yıl olsun. Memleketim için, ülkem için, insanlığımız için güzel bir yıl olsun dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte kemiksuyu çorbasının faydası

İşte kemiksuyu çorbasının faydası

Aslında herkes potansiyel iyi insan, kötülük gayret istiyor

Aslında herkes potansiyel iyi insan, kötülük gayret istiyor

O nasıl bir laf atmaydı öyle!

O nasıl bir laf atmaydı öyle!

Bu kızı al oğlum!

Bu kızı al oğlum!

Ünlü oyuncu böyle görüntülendi! 15 yıllık arkadaşım

Ünlü oyuncu böyle görüntülendi! 15 yıllık arkadaşım

Hakkımı helal etmiyorum sana!

Hakkımı helal etmiyorum sana!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.