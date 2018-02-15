Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin sevgililer gününde Uludağ’ı coşturdu

Türkçe pop müziğinin genç ve etkili sesi Ece Seçkin ile ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Uludağ’da düzenlenen kış festivali final gecesinde sahne aldı. Sahne performansından önce mikrofonlara konuşan güzel popçu Ece Seçkin, kendi seslendirdiği ’’Follow Me’’ şarkısının sözlerini değiştirerek izinsin kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan’a göndermede bulundu.

Türkiye’nin en büyük kış festivali olan Winterfest ile Whitefest’te sona gelindi. Pop müziğin önemli isimlerinden Ece Seçkin, Grand Yazıcı Otelde hayranları ile bir araya geldi. ’Adeyyo’ şarkısı ile sahneye çıkan genç sanatçıya 3 dansçı eşlik etti. Seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni toplayan alkış alan Seçkin, dans şovlarıyla da büyük beğeni topladı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ece Seçkin, ayakta alkışlandı. Sahne performansı öncesinde kameralar karşısına geçen Seçkin, tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Yıllardır Uludağ’da sahne aldığını ve burada büyüdüğünü söyleyen Seçkin, ’’Follow Me’’ şarkısının sözlerini değiştirerek izinsiz kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan’a tepki gösterdi. Seçkin, ’’ Bir takipçim İnstagram bana mesaj atmış. Linke tıkladığımda gözlerime inanamadım. Şarkının nakaratı yada bir kısmı da değil, tamamiyle şarkıyı almış üstüne başka bir söz eklemiş. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay’da bu konuyla ilgili hukuki işlem başlattı. Şarkı yayından kaldırıldı. Bu direk çalıntı şarkıdır. Çıldırıyorum, ben kesinlikle böyle bir şey yapamam deliririm.’’ diye konuştu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’de festival kapsamında Karinna Otel’de sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser de adeta oturacak yer kalmadı. 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı seslendirdiği pop ve arabesk şarkılar ile hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.