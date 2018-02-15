Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin, Uludağ'ı ısıttı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- POP müziğin sevilen sesleri Yıldız Tilbe ve Ece Seçkin, Uludağ'da düzenlenen kış festivali etkinliklerinin final gecesinde sahneye çıktı. İki şarkıcı da hayranlarına coşkulu bir gece yaşatttı.
Türkiye'nin en en büyük kış festivali olan Winterfest ile Whitefest'te final yapıldı. Pop müziğin önemli isimlerinden Ece Seçkin, Grand Yazıcı Otel'de hayranları ile bir araya geldi. 'Adeyyo' şarkısı ile sahneye çıkan genç şarkıcıya dansçıları da eşlik etti. Seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış alan Seçkin, dans şovlarıyla da beğeni topladı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ece Seçkin, tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Yıllardır Uludağ'da sahne aldığını ve burada büyüdüğünü söyleyen Seçkin, 'Follow Me' şarkısının sözlerini değiştirerek izinsiz kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan'a tepki gösterdi. Seçkin, ''Bir takipçim İnstagram bana mesaj atmış. Linke tıkladığımda gözlerime inanamadım. Şarkının nakaratı ya da bir kısmı da değil, tamamiyle şarkıyı almış üstüne başka bir söz eklemiş. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay da konuyla ilgili hukuki işlem başlattı. Şarkı yayından kaldırıldı. Bu çalıntı şarkıdır" diye konuştu.
Yıldız Tilbe de festival kapsamında Karinna Otel'de sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde oturacak yer kalmadı. 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, seslendirdiği pop ve arabesk şarkılarla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.
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