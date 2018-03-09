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Yılmaz Morgül, Ankaralı kadın hayranlarıyla buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
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