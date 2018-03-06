Yılmaz Morgül, Linet ve Haktan hayranlarıyla buluşacak

Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Winner İncek farkıyla hazırlanan “Kadınlar Matinesi” programıyla kutlanacak. Gecede renkli kişiliği ve başarılı performansıyla sevilen sanatçı Yılmaz Morgül sahne alacak. Linet ve Haktan da bu hafta Winner İncek sahnesinde hayranlarıyla buluşacal.

Başkentte birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapan Winner İncek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de dopdolu bir programa imza atmaya hazırlanıyor. Renkli kişiliği ve başarılı performansıyla sevilen sanatçı Yılmaz Morgül’ün sahne alacağı “Kadınlar Matinesi” başkentli kadınları eğlenceye doyuracak. Türk Sanat Müziğinin başarılı yorumcularından olmasının yanı sıra birçok şarkıyla da gönüllere taht kuran Morgül, 8 Mart’ın anlamına yakışır bir programla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Morgül, birbirinden güzel eserlerden oluşan şarkılarla başkentli hayranlarına müzik ve eğlence ziyafeti sunacak.

Haktan ve Linet de bu hafta sahnede

Yıl boyunca sayısız organizasyonla birbirinden ünlü isimleri eğlence tutkunları ile bir araya getiren Winner İncek, 10 Mart Cumartesi gecesi de Haktan ve Linet’i sahnesinde konuk edecek. Başkentlilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan başarılı sanatçı Haktan ve güçlü yorumcu Linet, sevilen parçalarını hayranları için seslendirecek.