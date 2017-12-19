Zeynep Turan 2018 burç yorumlarıyla Ankara CEPA'da

İSTANBUL-(DHA)-SOSYAL medyada 'Twitburc' adıyla da tanınan ünlü astrolog Zeynep Turan, Cepa Alışveriş Merkezi'nde "Yeni yılda burçları neler bekliyor?" konulu söyleşisinin ardından, "2018 Burç Yorumları - Dünya Değişiyor” adlı son kitabını Ankaralı okurları için imzalayacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 2018'den beklentiler ve bu beklentilerin ne kadar gerçekleşeceğine dair astrologların yorumlarının da ne olacağı merak konusu olmaya başladı. Astrolog Zeynep Turan, 2018 yılında herkesi eskiye oranla net, kararlı, keskin, adaletli, mücadeleci günlerin beklediğini söylüyor ve "Değişim kaçınılmaz'' diyor. Turan, CEPA Alışveriş Merkezi'ndeki söyleşisinde yılın en zorlayıcı, en kararlı, en kazançlı, en şanslı dönemlerinden hangileri olduğunu anlatacak ve burç yorumları yol haritasını sunacak.

"GÖKYÜZÜ YENİ YIL İÇİN NELER SÖYLÜYOR?"

Dünya gündemini çok yakından ilgilendiren konulara ilişkin gökyüzünün neler ifade ettiğini ve politikaların gidişatından söz edecek olan Turan, 2018 yılında astrolojiden yola çıkarak, hem kişisel hem de ülke gündeminde neler olacağını astrolog yaklaşımıyla anlattıktan sonra soruları cevaplayacak. Turan 23 Aralık saat 15.00 CEPA Alışveriş Merkezi'ndeki söyleşisinin ardından "2018 Burç Yorumları-Dünya Değişiyor" adlı son kitabını da Ankaralı hayranları için imzalayacak.

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