Ziynet Sali Mardin’i salladı

Mardin’de düzenlenen Genç Kızlar Buluşuyor projesinin final şenliğinde sahne alan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

Mardin’de Genç Kızlar Buluşuyor projesinin final şenliği yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yapılan şenlikte, ünlü şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. Vatandaşları coşturan Sali, Mardinlilere unutulmaz anlar yaşattı. Sali, kentin coşkusuna ve tarihi dokusuna hayran kaldığını belirterek, herkesi Mardin’i görmeye davet etti.

“Mardin huzurun şehri oldu”

Şenlikte vatandaşlara seslenen Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ise, kentteki sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olduklarını belirtti. Genç Kızlar Buluşuyor projesinin önemli bir çalışma olduğunu anlatan Yaman, “Görevde olduğumuz süre zarfında birçok güzelliği şehrimize yaşattık. Şehrimizin hak ettiği değişimi kısa sürede yaparak başarılı olduk. Mardin ayrıca huzurun şehri olmuştur. Biz bu huzuru vatandaşlarımız sayesinde sağladık ve devam ettireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi görevinin kendilerine verildikten sonra özellikle dezavantajlı grupları dikkate aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerini her zaman önemsediklerini anlatan Vali Yaman, “Gençlerimiz ve kızlarımız da bu bağlamda bizlerin yol arkadaşı oldu. İlimizde adım atmadık kırsal mahalle bırakmayan Mardin Gönül Elçileri de gittiği her yerde vatandaşlarımızın takdirini kazandı. Ayrıca sosyal sorumluluklarıyla da Mardin Gönül Elçileri gerçekten gönüllere dokunmuştur. Bu çalışmalardan birisi de Genç Kızlar Buluşuyor Projesidir” diye konuştu.