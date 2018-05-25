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Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 01:38 | Son Güncelleme

"Paramparça" dizisindeki "Müge" karakteri ile adından bahsettiren Zühre Gökdağ, güzelliğin geçici zekanın kalıcı olduğunu dile getirdi.

Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

Londra King's College’ta eğitiminin ardından, tahsiline İstanbul'da devam etmeye karar veren 23 yaşındaki Zühre Gökdağ Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünü burslu olarak kazandı.

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Üniversite eğitimine devam eden Gökdağ, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahne sanatları oyunculuğu eğitimi de aldı. Los Angeles Film Okulu'nda animasyon ve filmlerdeki görsel efektler üzerine de profesyonel eğitim almaya hak kazandı.

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BAŞARILI PROJELERDE YER ALDI

2015 yılında "Paramparça" adlı dizide, Müge karakterini başarıyla canlandıran Zühre Gökdağ, 2017 yılında da Doritos Risk 2.0 reklam kampanyasında yer aldı. Eğitim hayatını başarıyla tamamlamak istediğini dile getiren Zühre Gökdağ, şunları söyledi:

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"Zeki ve bilgili kişiler kendilerini ifade edebiliyor. Bu özgüveni de beraberinde getiriyor. Tüm su nedenlerden dolayı eğitim hayatımı noktalayıp oyuncu olayım diye bir düşüncem olmadı. Oyunculuk için tahsilini yarım bırakanlar sonradan pişman olacaklarını düşünüyorum. Yetenek başka bir şey dünyaya bilinçli bakmak başka bir şey. Yetenek ile eğitimi birleştiren donanımlı insanlar hem kendileri hem de ülkelerini yükseltirler."

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İYİLİK MELEĞİ

Her fırsatta sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak destek veren Zühre Gökdağ, bu projelerde yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

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Güzelliğin geçici zekanın kalıcı olduğunu belirten Gökdağ, genç kadınlar ekseriyetle belli standartlara uygun olma kaygısı taşıyor. Zaman zaman bu yanılgıya ben de düşüyorum. Kendi "mahallemizin", toplumun kalıpları bizleri tek tip yetiştiriyor. Fark yaratacak gençlerin bu sistemden farklı düşünmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

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