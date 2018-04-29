MUĞLA-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bu bir demokrasi ayıbıdır-HD(1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bu bir demokrasi ayıbıdır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Medya Buluşması başlıklı çalıştayın ikinci gününe katıldı. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına değinerek Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir dönemde Saray'ın Sözcüsünü Gül'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz andan itibaren kendi iktidarınız için baskı kuruyorsunuz demektir. Bu bir demokrasi ayıbıdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 ilden 400 gazetecinin katıldığı Anadolu Medya Buluşması başlıklı çalıştayda konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünde siyasi parti genel başkanı olarak değil sade bir vatandaş gibi konuşacağını belirterek, şunları söylediHayatım boyunca lehte alehte yorum yapan hiçbir gazeteci arkadaşımı suçlamadım. Dilediği gibi yazabilir. Eğer bir ülkede demokrasi varsa gazeteci olmalı. Demokrasi yoksa hayatın her alanında sorun vardır gazetecilikte de sorun vardır. Gazeteciliğin varlık nedeni, halk adına gücü denetlemektir. Bir güç var kamu kaynağını kullanıyor. Kamu kaynağını doğru kullanıyor mu, hukuka uyuyor mu Gazeteci halk adına sorgulama yapar. Çağdaş demokrasilerde medya 4'üncü güçtür. Egemenlik hakkını gazeteci kullanır. Anayasada 'Yasama, yürütme, yargı bir de medya egemenlik hakkının kullanılmasında güç olarak yer almalı' dedim, teklif ettim ama kabul etmediler. Güçler ayrılığı ilkesinin bugün içinde bulunduğu durumu bilgilerinize sunayım. Yasama organı yani TBMM'de şöyle bir sorunumuz var; 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir sorun var. Eğer yürütme organı parlamentoya yasa tasarısı vermişse iktidar kanadını oluşturan miletvekilleri, kendi özgür iradelerini kullanıp o tasarıyı eleştiremiyorlar. Nedeni, merkez yoklaması. Milletvekili bir dahaki seçimlerde beni aday göstermezler endişesiyle gelen her şeyi kabul ediyor. Oysa gelen yasanın, teklifin doğruluğu, yanlışlığı tartışılmalı. Yasama organı egemenlik hakkını kullanıyorsa bu tekliflerin özgürce tartışılması lazım. Yargı organı. Anayasanın 138. maddesi der ki; Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Ben bir grup toplantısında Hakim ve Savcılar Kurulu'nun hakimlere nasıl talimat verdiğinin belgesini açıkladım. Yargı bağımsız değilse adalet gerçekleşmez. Bir kişinin talimatıyla bir kişi mahkum olacaksa orada siyasi yargıç yoktur. Asıl temel sorunlarımızdan biri budur. DEVLET KİRLENİYOR CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendilerine otosansür uyguladıkları bir sürecin yaşandığını öne sürerek, 15 Temmuz darbe girişimi oldu. darbeciler yargılansın mı elbette yargılansın. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile ilgili olarak 33 ere anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ettikleri gerekçcesiyle 7'şer kez müebbet hapis cezası verildi. Bunlar er. Komutan talimat verir, erler ona uymak zorundadır. Uymazsanız suç işlemiş olursunuz. Bunlar komutan değil er. Sonra bana diyeceksiniz ki bu ülkede adalet var. Devlet kirleniyor. Bu erlerden birinin son sözü; Aylardır içerdeyim. Babam buraya gelmek için telefonunu satmış. Sadece askere geldim. Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. O gece öldürülen bir erin annesi mahkeme sürecini izliyor. Oğlu şehit olan bir anne, bu erler için ağlıyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının bundan sonraki bölümünü siyasetçi olarak yapacağını belirterek, 21 Nisan 2018 yılında FETÖ operasyonu yapılır. Komutan gözaltına alınır, 4 gün sonra serbest bırakılır. Üstelik adli kontrol şartı aranmadan. Bana kimse bu ülkede hak, hukuk, adalet vardır can ve mal güvenliği vardır demesin diye konuştu. Eski Başbakan rahmetli Bülent Ecevit'in 60 yıl önceki Hürriyetsizlik acı ama haksızlık ondan da acı. Biz bugün iki acıyı birden yaşıyoruz sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 60 yıl sonra da aynı sorunun yaşandığını ileri sürerek, Tarihin tekerrür etmemesi için yöneticilerin geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarması lazım dedi. O ORAYA HALKIN DEĞİL SARAYIN İRADESİYLE GELDİ Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan yürütme organının da sağlıklı çalışmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, Bir başbakan düşünün yüzde 49.5 oy almış, parlamentoda çoğunluğu sağlıyor. Arzu ettiği yasayı çıkarabilir. Bir sabah Saray'a davet ediliyor elinden istifa dilekçesi alınıyor. Kapının önüne konuluyor. Bu darbe değil de nedir Yüzde 49.5 oy alıyor. Elinden alınıyor başka biri başbakan yapılıyor. Kaçımız buna sağlıklı tepki verdi kaçımız TV'lerde açık yüreklilikle tartışabildi. Bu demokrasiyi katletmektir dendi.Bugün iki yürütme organı var. Fiilen Türkiye'de paralel devlet var. Son günlerden örnek vereyim. Başbakan Binali Yıldırım soru üzerine 'bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü dedi ki 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. Biri kalkıp bunu söylerse koltuğu bırakmak gerekir. İstifa etmesi lazım ama etmiyor. O oraya halkın değil sarayın iradesiyle geldi dedi. BUNLAR BİZİM DEMOKRASİMİZE ZARAR VERİYOR Medyanın güç kaybetmesinin halkın sorunlarının siyasi otoriteye aktarılmaması sonucunu da doğuracağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söylediMedya halk adına gücü denetler, gücü övmez. Şimdi gazeteciler haber yapamıyor. Örnek, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Saray Sözcüsü (İbrahim Kalın) beraber Abdullah Gül'ü ziyaret ettiler. Bu haber bize geldi check ettik, doğru. Gazeteler yazamıyor. Bir internet sitesinin yöneticisi, haberi koyuyor. Kısa bir süre sonra çekiyor sonra da görevden alınıyor. Bir ülkenin Geneykurmay Başkanı o ülkenin sözcüsü kimsenin haberi olmadan Gül'ü ziyaret ediyor ve konuşuyorsa o dünyanın her yanında haberdir. Halkın ilgilenmesi amacıyla yapmak gerekiyor. Bedeli gazeteci ödüyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir dönemde Saray'ın Sözcüsünü Gül'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz andan itibaren kendi iktidarınız için baskı kuruyorsunuz demektir. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Şu ana kadar yapılan hiçbir açıklama yok. 'Suriye konusunu açıklamak için gönderdik' dendi. Bu ülkenin dışişleri bakanı yok mu gitsin, anlatsın. Suriye konusunu anlatmaya gitti diyelim Sarayın Sözcüsü'nün orada ne işi var Suriye ile onun ne ilgisi var Sarayın sözcüsü yani gerçek dışişleri bakanı. Bunlar bizim demokrasimize zarar veriyor. O GECE BEN İSTANBUL'DAYKEN MİLLETVEKİLLERİMİ TELEFONLA ARAYARAK MECLİSE GÖNDERDİM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz darbe sözüne iktidarın çok kızdığını hatırlatarak, Bu ifadeyi inanarak dillendirdiğimi bilmenizi isterim. 15 Temmuz darbesini en şidetli eleştirenlerden biriyim. O gece ben İstanbul'dayken milletvekillerimi telefonla arayarak meclise gönderdim. Biz bunları biliyorduk. 20 Temmuz'da neye ihtiyacımız vardı FETÖ ile mücadele edecekseniz getirin bütün yasaları oybirliği ile çıkaralım. 800 gazetecinin pasaportuna el konuldu. Sarı basın kartları iptal edildi, 173 medya kuruluşu kapatıldı. 3 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı. 150 gazeteci cezaevinde. 54 gazetenin mal varlıklarına el konuldu. Medya üzerinde olağanüstü baskılar var. Medya patronlarının başka işi varsa adamı duman ediyorlar. Her türlü cezayı kesiyorlar. Mahkeme talimat bekliyor. Patron bir adım, iki adım, üç adım sonunda gazeteleri satmak zorunda kalıyor. Maddi cezaların yanı sıra hapis cezası tehditleri var. Eleştiriyorsanız ödeyeceğiniz cezalar var. Sendikalaşmayı engelleme bu baskılardan biri. Medyada senkilaşma olmayacak. Basın İlan Kurumu üzerinden reklam ilan baskısı kuruluyor. Bugün medyada geldiğimiz nokta şudur; Medya sahipleri kendi güçleriyle değil atama yoluyla medya sahibi oluyorlar. Çok kanal var gibi görünüyor ama hepsi tek kanal. İsimleri çok ama içerikleri aynı. Bu bizim demokrasimize zarar veriyor. İktidara yapılan en büyük kötülük budur dedi. TÜRKİYE EKONOMİSİ TEFECİLERE TESLİM EDİLMİŞ VAZİYETTE Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi, eğitim, toplumsal barış, ekonomi ve dış politika sorunları olduğunu belirterek, şöyle konuştu16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke biziz. Dış politikada düşmanı çok dostu olmayan bir ülke haline geldik. Toplumsal barış kalmadı ve gerginlik giderek artıyor. Türkiye ekonomisi tefecilere teslim edilmiş vaziyette. 15 yılda Londra'daki bir grup sermayedara ödedikleri faiz, 150 milyar dolar. Türkiye'de bono, hazine senedi alanlara dönenen faiz 675 milyar Türk Lirası. Faizi düşüreceğiz dediler tam tersi oldu faiz yükseldi. Önümüzde seçim var. Bu beş sorunu aşmak zorundayız. Herkesin farklı görüşü olabilir ancak sandığa giderken bir konuda ortak irade sergilemeliyiz. Demokrasimiz olmalı. Miraç Kandili'nde Suriye'ya atılan bombaların artmasını istemek bu ülkenin tarihine ihanettir. Türkiye, İran, Suriye, Irak biraraya gelmeli ve kendi sorununu çözmeli. Toplumsal barışı sağlamalıyız. Komşumuzun kimliğini inancını sorgulamaya başladık. YÖNETEMİYORLAR Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdüBir siyasi iktidar düşünün, parlamentoda çoğunluğu var yargı üzerinde egemen, bütün bürokrasiye egemen. Verdiği talimat dakikalar içinde yerine getiriliyor. Medyanın yüzde 90'ı elinde. KHK yetkisi var. Meclisten yasayı beklemeden istediği yasal düzenlemeleri yapabiliyor. Bu iktidar neden seçim istiyor Her şey var. Yönetemiyorlar. Bunun bir şekilde masaya yatırılması lazım. Çiftçi en pahallı mazotu kullanıyor ama şikayet edemiyor. Biz medya konusunda şöyle düşünüyoruz. Gazetecilikte patron gazetecilik dışında başka faaliyetle uğraşmamalı. Bir gazetenin patronuna gazete dağıtımı teslim edilmemeli. Gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. Gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Basın İlan Kurumu ve RTÜK'te sendikanın temsili olmalı dedi. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na Anadolu'dan farklı illerinden getirilen yöresel ürünler hediye edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişinden görüntü -Cezaevinde bulunan gazetici Enis Berberoğlu'na saygı selamı verilmesinden görüntü -İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü -CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in konuşması -CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın konuşması -CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması -CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun kürsüde görüntüsü -Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) (Tür: Yurt)

