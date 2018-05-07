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1-CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor

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