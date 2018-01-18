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1 CHP'li Zeynep Altıok: Birileri yıllar yılı atılmış binlerce tweet üzerinden karalama kampanyası ve nifak üretmeye çalışırken biz İstanbul'u alıyor olacağız

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 13:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilere ilişkin, "Birileri yıllar yılı atılmış binlerce tweet üzerinden karalama kampanyası ve nifak üretmeye çalışırken biz İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nin çalışmalarından iftihar ediyor ve İstanbul'u alıyor olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir milletvekili Zeynep Altıok, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sonrasında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden yürüyen tartışmalara ilişkin şunları söyledi: "Partimiz içinde hepimiz görüşlerimizi birbirimizle her zaman paylaşırız. Bu bizim karşılıklı daha iyi sonuç alacağımız bir Türkiye için verim almak için yaptığımız çalışmalardır. Hiçbir CHP'i kendi iç demokrasisini seçilmiş il başkanı üzeinden bir nefret üretmez. Hiçbir CHP'li böyle bir iritaz getirmez. CHP İL Başkanının seçilmesinin ardından taa 2012 yıllarına kadar giderek özel hayat ifşasına varan panik yaratmış bir kaygı gözlemliyorum karşı tarafta, iktidarda. Büyük İstanbul yürüyüşünü başlatıyoruz derken 2019'un kazancını dahi bu kadar yüksek sağlayacağımız güçte olduğumuz bilerek söylemiştik. Bunu AKP'nin yönetim birimlerinin de bildiğini ve hissettiğini net bir şekilde görmüş olduk. Yolumuz İstanbul için, Türkiye için çalışmaktır. Bundan sonrası net ve açıktır. Aynesi iştir kişinin. Birileri yıllar yılı atılmış binlerce tweet üzerinden karalama kampanyası ve nifak üretmeye çalışırken biz İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nin çalışmalarından iftihar ediyor ve İstanbul'u alıyor olacağız."

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