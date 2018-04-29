HABER

1-ERDOĞAN:EY 15 MİLLETVEKİLİ SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYORDA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz" dedi. "TANKLARI GÖRÜNCE SIVIŞIP KAÇAN KORKARLAR DA VARDI" Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu Erdoğan, " 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir" diye konuştu. "EY 15 MİLLETVEKİLİ YAV SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYORDA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ" "Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır" diyen Erdoğan, " 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklardan kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye yerine getirdiyseniz bu şahsiyetsizliktir. Yok demektir. Siz bu noktada 'sayın bay Kemal bizim irademizi satın alamazsınız. Bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu. Gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız? diye dedi. Görüntü Dökümü: -Erdoğan'ın konuşması -Detaylar

Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiasıÜmit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu!Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.