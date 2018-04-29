1-GÜRSEL TEKİN: DOĞRUYSA BÜYÜK BİR FELAKETTİR

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine "Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir" dedi. Bir gazetecinin bu iddialara yönelik sorusu üzerine konuşan Tekin, "Böylesi kritik bir süreçte devletin önemli kurumlarının önemli şahsiyetlerinin bir baskı için, hatta bir rivayete göre siyasal dönemlerimizde vebalar yaratılır. Geçmiş dönemlerde komşu komşuyu şikayet ederken komünist derlerdi. Şimdi çağımızın yeni vebası FETÖ... FETÖ'de basından dolayı bir tehdit için mi gidildi? Çocuğunuz 'Bylock'çu diye söylentiler var. Umut ederim ki bu dedikodudur, gerçek değildir" ifadelerini kullandı. Partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, çeyrek asırdır İstanbul'u İstanbul'u yöneten bir siyasi anlayışın neticesinde İstanbul'da çok büyük sorunların biriktiğini söyledi. 1999'daki depremin ardından İstanbul'daki kamu arazilerinin deprem dönüşüm yerleri olarak ayarlandığını anımsatan Tekin, buraların rançtılara peşkeş çekildiği iddiasında bulundu. 'İSTANBUL'A İHANET' TARTIŞMASI 2005 yılında CHP olarak, İstanbul'un 1/100000'lik imar planına destek verdiklerini hatırlatan Gürsel Tekin, "100 000'lik plan biter bitmez peşine seçim oldu. İstanbul anayasası defalarca delik deşik edildi. 2011'de İstanbul'un rant haritasını arkadaşlarımızla açıkladık. Önlenemez rant yükselişi devam etti. Nihayet ne olduysa vicdanların kanadığı bir dönemde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar dahil olmak üzere İstanbul'daki bu betonlaşmanın, imar çetesinin önlenemez yükseleşine onlar da isyan etti. 'Biz İstanbul'a ihanet ettik, bu ihanette benim de payım var' dediler. Biz de 'bundan sonra imar uygulamalarında dikkatli davranırlar' derken ama durum hiç de öyle değil" diye konuştu. "BU KEZ SADECE İSTANBUL'A İHANET ETMEMİŞLER, SAYIN ERDOĞAN'A DA İHANET ETMİŞLER" Yanında getirdiği İstanbul haritası üzerinden konuşmasına devam eden Gürsel Tekin, "İstanbul'un rant haritasını açıklıyorum" diyerek şu açıklamalarda bulundu: "Yapılaşması en eski olan ilçelerden biri Bakırköy'dür. Bakırköy'de sahil dahil olmak üzere kamuya ait yeşil alanları ihalelere çıkardılar. Bunlardan biri Florya'daki Polis Okulu'dur. Şişli'de nefes alacak bir alan yok. Çok ciddi bir trafik var; otoparka ihtiyaç var. Minicik bir otopark yeri var orayı da imara açtılar. Yeşili görmesinler; yeşile karşı özel bir hassasiyetleri olduğunu biliyorum. Küçükçekmece ve Avcılar'ın ortasındaki 1,000,000 metrekarelik Marmara Üniversitesi'ne ait yeri ihaleye açtılar. Bu kez sadece İstanbul'a ihanet etmemişler, sayın Erdoğan'a da ihanet etmişler. Kendisinin ikametinin olduğu yerde (Üsküdar) bir öbek yer var. Burasını da imara açmışlar." "OHAL YASASI SADECE GÜVENLİKLE İLGİLİ DEĞİL" Gürsel Tekin, OHAL'in kaldırılmamasının sadece güvenlik gerekçesiyle olmadığını 'ihale', 'fabrika satışları' ve 'imar uygulamaları' için de acil ve gerekli olduğunu önü sürdü. Heybeliada'daki imar planı kararlarını bu iddiasına örnek gösteren Tekin, "Bugüne kadar ne yazık ki İstanbul'da örnek gösterebilecekleri kentsel dönüşüm projeleri yoktur. Tamamı yıkım projesi haline döndü. Bunun bir örneği Beyoğlu'dur, Sultan Mahallesi'dir. Fikirtepe Eğitim Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi'ne baktığınızda bu mahallelerdeki insanlar, devleti referans kabul ederek imzalamşı oldukları sözleşmelere bakın bugün hiçbiri kira alamıyor. Kira alamama gerekçeleri de OHAL yasasıdır" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü --------------------- -İl Başkanlığındaki basın toplantısı -Gürsel Tekin'in açıklamaları -Toplantıya katılanlar -Basın mensuplarının soruları -Genel ve detaylar

