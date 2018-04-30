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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Hedefimiz, işsizlik olgusunu yok etmek ve çalışanlarımızın hayat standardını yükseltip, gelirlerini artırarak çalışma barışını muhafaza etmektir" - "Hedefimize ulaşmamız, iktisadi sahalardaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp ülkemizin gayri safi milli hasılasını artırmamızla mümkün olacaktır"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hedeflerinin, işsizlik olgusunu yok etmek ve çalışanların hayat standardını yükseltip, gelirlerini artırarak çalışma barışını muhafaza etmek olduğunu, bunun da iktisadi sahalardaki faaliyetleri yoğunlaştırıp ülkenin gayri safi milli hasılasını artırmakla sağlanabileceğini bildirdi.

Kahraman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bütün çalışanların, alın terinin kıymetini hatırlatan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirten Kahraman, 129 yıl önce işçilerin bayramı olarak kabul edilen ve 95 yıldır da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, barış ve huzur içinde geçmesini diledi.

Emekleriyle ülkenin gayri safi milli hasılasına katkıda bulunan çalışanların, ülkenin dünyadaki itibarını artırdığının vurgulayan Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz, işsizlik olgusunu yok etmek ve çalışanlarımızın hayat standardını yükseltip, gelirlerini artırarak çalışma barışını muhafaza etmektir. Hedefimize ulaşmamız, iktisadi sahalardaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp ülkemizin gayri safi milli hasılasını artırmamızla mümkün olacaktır. Kader ortaklığı içinde, işçi-işveren ayrımı olmaksızın düzenlenecek faaliyetlerin coşku ve neşe içinde geçeceğine inanıyorum. Bütün çalışanlarımızı sevgi ile selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum."

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