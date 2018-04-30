1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, "Bütün emekçileri, emek dostlarını, bu ülkeyi seven, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi ve her kesimi 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya davet ediyorum." dedi.

Akkaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı ve mücadele günü olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyada yarın işçilerin alanlarda toplanacağını ifade etti.

127 yıldır engellemelere rağmen dünyanın bütün ülkelerinde işçilerin, 1 Mayıs'ta haksızlığa ve baskıya karşı dayanışma içinde bulunduğunu anlatan Akkaya, "Bütün emekçileri, emek dostlarını, bu ülkeyi seven, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi ve her kesimi 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Akkaya, alanlarda taleplerini dile getirecek olan işçilerin, OHAL'i protesto edeceklerini ve "15 Temmuz'u bahane ederek, savunma hakkı verilmeden işlerinden atılan emekçilerin sesi olacağını" vurguladı.

Türkiye'de her gün dört işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Akkaya, işçilerin yarın iş kazalarını da protesto edeceklerini anlattı.