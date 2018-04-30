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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla daima işçi ve emekçilerimizin yanındayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla daima işçi ve emekçilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması adına ilerlediği yolda milletin, işçi ve emekçilerin gece gündüz büyük fedakarlıkla gösterdiği çabaya çok şey borçlu olduğunu belirtti.

"Bizler alın terinin ve emeğin değerini bilen bir milletin fertleri, toprağı binbir emekle işleyen babaların, geleceğimizi gözünün nuru ile ilmek ilmek dokuyan anaların evlatlarıyız." ifadesini kullanan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Emek dendiği anda hakkın teslimini erdem bilen, işçimizin ve emekçimizin alnındaki ter kurumadan evindeki ocağın ışımasını mümkün kılan değerlerin destekçisiyiz. İşçimizin hakkının takipçisi, işverenimizin istihdam gücünün destekçisi, her kesimin üretime katılım sağlamasının mücadelecisiyiz.

Emekçilerin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal haklarının genişletilmesi ve taleplerinin yerine getirilebilmesi adına dün olduğu gibi bugün de canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla daima işçi ve emekçilerimizin yanındayız."

- "Hedeflediğimiz noktanın en güzel göstergesi"

Sarıeroğlu, çalışma hayatında uygulanan istihdam politikaları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili geliştirilen projelerin, sosyal güvenlik sistemine ilişkin atılan yenilikçi adımların ve sosyal diyalog noktasındaki başarının hedefledikleri noktanın en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi, işveren, emekli, esnaf, çiftçi ile emeğin, kalkınmanın ve hakkaniyetin çatısı altında, aynı ortak paydada buluşabilmenin mutluluğunu taşıdıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Refah dolu bir Türkiye'nin inşası adına geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte bir adım öne çıkıyoruz. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sonucu görevi başında hayatını kaybeden kıymetli çalışanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Türkiyemizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, ülke kalkınmamızın en büyük mihenk taşları olan değerli emekçilerimizi sevgiyle selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu işçi ve emekçi

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