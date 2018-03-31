100 yaşındaki Filistinli nine ’Toprak’ yürüyüşünün sembolü oldu

Binlerce Filistinli, muhasara altındaki Gazze Şeridi’nde, İsrail’in mültecilerin 1948’de ellerinden alınan evlerine geri dönme hakkı tanımamasını protesto etmek için meydanlara indi. Protesto gösterilerinde yer alan 100 yaşındaki Selva Odah ise yürüyüşün sembolü oldu.

Binlerce Filistinli 1948’de işgal edilen toprakların kendilerine geri verilmesini isteyip mültecilerin evlerine geri dönme hakkının bulunduğunu belirterek büyük bir yürüyüş başlattı. ’Toprak’ yürüyüşünü organize eden ekip yürüyüşün, 1948 yılında binlerce Filistinli’nin topraklarından atıldığı tarih olan 15 Mayıs’taki felaket gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Toprak yürüyüşünün organizatörleri, çok sayıda Filistinli partinin yürüyüşü desteklediğini, resmi bir toplantı yerinin olmadığını, yürüyüşe katılanlara yiyecek ve içecek temin edileceğini, yürüyüş sırasında çeşitli kültür ve spor etkinliklerinin ve müsabakalarının yapılacağını ifade etti.

Abu El-Velid Selemeh, yürüyüşe katılan kalabalıkların haklarına sahip çıkışlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kadın, erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar bugün işgalin önünde duruyor. Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkı vardır. Bir gün herkes evlerine dönecek" dedi.

Yürüyüşe katılan genç kız Hacer Hamdan, "Biz buraya bütün haksızlıkları reddetmek için geldik. Bizi abluka altında tutuyorlar, öldürüyorlar ve göçe zorluyorlar. Biz buraya, Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etme kararına karşı çıkmak ve geri dönüş hakkımızı vurgulamak için geldik. Arap ve İslam alemine, bizim Filistin’e geri dönüş hakkımızı desteklemesi çağrısında bulunuyoruz. Bütün komplolara rağmen Kudüs hep Filistin’in başkenti olarak kalacaktır" diye konuştu.

Öte yandan 100 yaşındaki Selva Odah ise yürüyüşün sembolü oldu. Elinde Filistin’in sembolik anahtarını taşıyan Selva Odah, "Filistinliler evlerine geri dönecek. Bunun için her şeylerini feda edebilir. Filistin bizim en kıymetli varlığımız. Biz bu topraklarda ölürüz de bu vatanı terk etmeyiz. Bu toprakların asıl sahibi biziz" dedi.