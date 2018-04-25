11. Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı görüşmeler sonrası ofisinden ayrıldı

24 Haziran seçimleri nedeniyle gün boyunca birçok görüşme yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimleri nedeniyle saat 14.00 sıralarında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaklaşık 2 buçuk saatlik görüşme yapmıştı. Karamollaoğlu’nun ayrılmasının ardından Gül, birçok kişiyi makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından 19.15 sıralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı.
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