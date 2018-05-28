HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız." dedi.

Dağ, AK Parti Dikili İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize ettiği iftar programına katıldı. Sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Dağ, 2011'de AK Parti'nin 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, Menemen, Aliağa, Dikili ve Bergama gibi ilçelerin olağanüstü gayretiyle milletvekili seçildiğini hatırlattı.

Teşkilatın içinden çıkmış birisi olarak bu başarıları Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ettiğini ve kendisine ağır bir sorumluluk yükleyerek 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiğini ifade eden Dağ, bu sorumluluğun bilincinde olduğunu dile getirdi.

Seçim çalışmaları sırasında şimdi de 2011'deki coşkunun daha fazlasıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Ramazan-ı şerifi en güzel şekilde yaşayıp, önce Ramazan Bayramı'na eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, konu komşumuzla beraber güzel bir şekilde mutlu bir şekilde ulaşacağız. Sonra ikinci bayram var. 24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız."

Dağ, konuşması sırasında çalınan Uğur Işılak'ın "Haydi Anadolu" şarkısına da Rabia işareti yaparak bir süre eşlik etti.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de yaptığı konuşmada, görevi 4 gün önce devraldığını belirterek, "Bize 'Neden meydanda iftar düzenliyorsun? Bu meydanı dolduramazsın' dediler. İşte meydan doldu. 'Burada konuşamazsınız' dediler. İşte konuşuyoruz. Biz AK Partilileriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileriyiz. Biz sadece burada değil, Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde meydanları doldurur ve her yerde konuşuruz." şeklinde konuştu.

Dağ, programa katılan MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan ile fotoğraf çektirerek kısa süre görüştü.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidirHÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir
Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti //FotoğraflarBaşbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti //Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dikili ilçesi

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.