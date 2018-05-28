İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız." dedi.
Dağ, AK Parti Dikili İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize ettiği iftar programına katıldı. Sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.
Burada konuşan Dağ, 2011'de AK Parti'nin 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, Menemen, Aliağa, Dikili ve Bergama gibi ilçelerin olağanüstü gayretiyle milletvekili seçildiğini hatırlattı.
Teşkilatın içinden çıkmış birisi olarak bu başarıları Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ettiğini ve kendisine ağır bir sorumluluk yükleyerek 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiğini ifade eden Dağ, bu sorumluluğun bilincinde olduğunu dile getirdi.
Seçim çalışmaları sırasında şimdi de 2011'deki coşkunun daha fazlasıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:
"Ramazan-ı şerifi en güzel şekilde yaşayıp, önce Ramazan Bayramı'na eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, konu komşumuzla beraber güzel bir şekilde mutlu bir şekilde ulaşacağız. Sonra ikinci bayram var. 24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız."
Dağ, konuşması sırasında çalınan Uğur Işılak'ın "Haydi Anadolu" şarkısına da Rabia işareti yaparak bir süre eşlik etti.
AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de yaptığı konuşmada, görevi 4 gün önce devraldığını belirterek, "Bize 'Neden meydanda iftar düzenliyorsun? Bu meydanı dolduramazsın' dediler. İşte meydan doldu. 'Burada konuşamazsınız' dediler. İşte konuşuyoruz. Biz AK Partilileriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileriyiz. Biz sadece burada değil, Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde meydanları doldurur ve her yerde konuşuruz." şeklinde konuştu.
Dağ, programa katılan MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan ile fotoğraf çektirerek kısa süre görüştü.
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