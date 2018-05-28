İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de yine AK Parti ipi göğüsleyecek ve ikinci bayramı da hep birlikte yapacağız." dedi.

Dağ, AK Parti Dikili İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize ettiği iftar programına katıldı. Sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Dağ, 2011'de AK Parti'nin 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, Menemen, Aliağa, Dikili ve Bergama gibi ilçelerin olağanüstü gayretiyle milletvekili seçildiğini hatırlattı.

Teşkilatın içinden çıkmış birisi olarak bu başarıları Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ettiğini ve kendisine ağır bir sorumluluk yükleyerek 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiğini ifade eden Dağ, bu sorumluluğun bilincinde olduğunu dile getirdi.

Seçim çalışmaları sırasında şimdi de 2011'deki coşkunun daha fazlasıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu: