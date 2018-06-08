Torun, "Maalesef Türkiye her sabah yeni bir soruna uyanıyor. Bilinmez, yarınını göremeyen bir ülkede yaşıyoruz, bir gün terör sorununa, diğer gün döviz kuru sorununa uyanıyoruz. Öyle bir yapı oluşturdular ki bizi ayrıştırdılar. Artık bunlara katlanmak zorunda değiliz. Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Finans ve beton ekonomisiyle 16 yıl geçti. Üretimi unuttuk, gelişmiş ülkelerin yaşam standardına ulaşmak, hatta onlardan daha ileriye gitmek istiyoruz. Bu mümkün. AKP iktidarında 16 yıldır kaybedilen zamanın telafisi için derhal üretim ekonomisine odaklanılması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye’nin 5 temel sorunu bulunduğunu, çözümlerinin ise CHP'de olduğunu savunan Torun, finans ve beton ekonomisiyle Türkiye'nin 16 yılının heba edildiğini belirtti.

Bir fabrikada işçilere hitap eden Torun, 24 Haziran'da yapılan seçimin Türkiye adına önemli olduğunu belirterek, herkesten sandık başına giderek oy kullanmalarını istedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki bazı fındık, çay ve tekstil fabrikalarını ziyaret ederek, işçilerle buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Teknolojiyi geliştirmenin yolu kuşkusuz bilimsel bir eğitim altyapısıdır. 16 yılda 14 kez değişen eğitim sistemiyle hiçbir yere varamayız." dedi.

Türkiye'de sanayi ve tarımın her geçen gün biraz daha kan kaybettiğini iddia eden Torun, sanayide AR-GE'ye ayrılan payın milli gelirin yüzde 1'i düzeyinde bulunduğunu, bu payın en az yüzde 2'ye çıkarılması gerektiğini bildirdi.

"Dünya 4.0 sanayi devrimini gerçekleştirdi. AKP hükümetleri bu alanlarda strateji geliştirmedi." diyen Torun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülke orta teknoloji ve orta gelir tuzağına düşürüldü. Sanayide, tarımda üretim reformuna ihtiyacımız var. Bunun temeli de yeni bir siyaset anlayışında yatıyor. Toplumun her kesimini kucaklayan, adil, eşitlikçi, paylaşımcı sanayi ve tarıma dayalı üretim ve istihdam politikalarına, bilimi ve aklı esas alan eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirecek olan ise CHP’dir."

Katma değeri yüksek üretim için ciddi bir teknolojik birikimin gerekliliğine vurgu yapan Torun, "Çağın gereklerine uygun olarak tanımlanmış bilimsel eğitimle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Teknolojiyi geliştirmenin yolu kuşkusuz bilimsel bir eğitim altyapısıdır. 16 yılda 14 kez değişen eğitim sistemiyle hiçbir yere varamayız. Eğitimi olmayan bir ülkenin geleceği de olmaz. Eğitimde geldiğimiz nokta içler acısı. Eğitim tek bir kişinin iki dudağının arasına bırakılamayacak kadar önemli bir meseledir." değerlendirmesini yaptı.

Torun, fabrikalarda çalışan işçilerin sorunlarını da bildiklerini ve bu sorunları da çözmeye talip olduklarını sözlerine ekledi.

