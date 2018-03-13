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14 Mart Tıp Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: - "Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla hekimlerin uğradığı hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu paylaştı.

İktidarın 16 yıl boyunca toplumu yurttaşlık temelinden müşteri temeline sürüklediğini ve sağlık gibi temel bir hakkı dahi piyasalaştırmaktan çekinmediğini savunan Bingöl, "sağlıkta reform" diye sunulan sistemin halk sağlığını hiçe sayarken, doktorların hem yaşam hem çalışma hem de sosyal haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye'de tıp fakültelerinde okuyan 38 bin 725'i erkek, 37 bin 231'i kadın, toplam 75 bin 956 öğrenci olduğu bilgisini paylaşan Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut tıp fakültelerinde ise toplam 13 bin öğretim üyesi görev yapıyor. Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor. Bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden oluyor."

Fakülte sayılarında ve kontenjanlarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yeterliliğinin sağlanamaması nedeniyle tıp eğitimi niteliğinde düşüş yaşadığını öne süren Bingöl, Türkiye'de 141 bin 259 doktor görev yaptığını, 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece bir doktora 572 kişinin düştüğünü bildirdi.

Bingöl, bu rakamlarla Türkiye'nin, kişi başına düşen hekim sayısında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında alt sıralarda yer aldığını savundu.

- "Hastalara ayrılan süre azaldı"

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sadece 2015'te günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakasının kayıtlara geçtiğini, bunun 10'unun fiziksel, 23'ünün ise sözel olduğunu aktaran Bingöl, şöyle devam etti:

"AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir."

Bingöl, sağlıkta dönüşüm ile 2000'li yıllarda AK Parti eliyle getirilen ve tüm kamuda uygulanmak istenen "performans sisteminin" hem hekimlerin haklarını hem de halkın sağlığını görmezden geldiğini ileri sürdü. Bingöl, bu sistemin hekimler arasında rekabete yol açtığını, hastalara ayrılan sürenin azaldığını kaydetti.

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14 Mart Tıp Bayramı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl

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