CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla hekimlerin uğradığı hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu paylaştı.

İktidarın 16 yıl boyunca toplumu yurttaşlık temelinden müşteri temeline sürüklediğini ve sağlık gibi temel bir hakkı dahi piyasalaştırmaktan çekinmediğini savunan Bingöl, "sağlıkta reform" diye sunulan sistemin halk sağlığını hiçe sayarken, doktorların hem yaşam hem çalışma hem de sosyal haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye'de tıp fakültelerinde okuyan 38 bin 725'i erkek, 37 bin 231'i kadın, toplam 75 bin 956 öğrenci olduğu bilgisini paylaşan Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut tıp fakültelerinde ise toplam 13 bin öğretim üyesi görev yapıyor. Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor. Bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden oluyor."