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14 Mart Tıp Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizlerin de gurur kaynağıdır" - "Onların insanımızı sağlığına kavuşturmak için gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olgusuyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Zaman zaman hastanelerimizde cereyan eden çirkin saldırıların tekrar etmemesi için gerekenleri yapmak görevimizdir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, insanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorların ve sağlık çalışanlarının, gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin öncelikli görevlerinden birisinin de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.

Bu noktada vazgeçilmez unsurun doktorlar olduğunun altını çizen Kahraman, şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmiş tıp eğitiminin ülkemizde de başladığı 14 Mart 1827 tarihinden 92 yıl sonra ilk kutlaması yapılan Tıp Bayramı, bir gelenek şeklinde günümüzde de Sağlık Haftası adı altında kutlanmaktadır. Devletimizin öncelikli görevlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin kalitesini daha yükseltmek ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak altyapı hizmetlerini iyileştirmektir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, doktorlarımızın bilgi, tecrübe, ilgi ve özverisiyle mümkündür. Çünkü doktorlarımız, sağlık hizmetlerinin omurgasını teşkil etmektedirler. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizlerin de gurur kaynağıdır."

Doktorların ve diğer bütün sağlık çalışanların, insanların dertlerine derman olmak için her türlü iklim şartında vazifelerini yerine getirdiğini belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Onların insanımızı sağlığına kavuşturmak için gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olgusuyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Zaman zaman hastanelerimizde cereyan eden çirkin saldırıların tekrar etmemesi için gerekenleri yapmak görevimizdir.

Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir görev aşkıyla ve manevi hazla vatanımızın her karışında çalışmaya devam eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve başarılarla dolu nice yıllara ulaşmalarını diliyorum."

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14 Mart Tıp Bayramı TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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