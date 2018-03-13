TBMM Başkanı İsmail Kahraman, insanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorların ve sağlık çalışanlarının, gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin öncelikli görevlerinden birisinin de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.

Bu noktada vazgeçilmez unsurun doktorlar olduğunun altını çizen Kahraman, şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmiş tıp eğitiminin ülkemizde de başladığı 14 Mart 1827 tarihinden 92 yıl sonra ilk kutlaması yapılan Tıp Bayramı, bir gelenek şeklinde günümüzde de Sağlık Haftası adı altında kutlanmaktadır. Devletimizin öncelikli görevlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin kalitesini daha yükseltmek ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak altyapı hizmetlerini iyileştirmektir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, doktorlarımızın bilgi, tecrübe, ilgi ve özverisiyle mümkündür. Çünkü doktorlarımız, sağlık hizmetlerinin omurgasını teşkil etmektedirler. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizlerin de gurur kaynağıdır."