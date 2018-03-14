MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, parti olarak hem sağlık çalışanlarını hem vatandaşı memnun eden, aile hekimleriyle koruyucu sağlık hizmetlerine önem veren, eğitime ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik tanıyan, her alınacak kararda ilgili tüm tarafların görüşlerini alan, ideal bir Türk sağlık sistemini arzuladıklarını söyledi.
Yurdakul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Sağlık çalışanlarının şiddet, yıpranma payı, maaşlar, elverişsiz çalışma koşulları gibi pek çok konuda sorunlar yaşadığına dikkati çeken Yurdakul, MHP olarak sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri hazırladıklarını ifade etti.
Sağlıkta dönüşüm programının derhal kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yurdakul, programın muayene, tetkik, tedavi ve ilaç talebini aşırı şekilde artırarak hem vatandaşın sağlığına zarar veren hem de milli bütçeyi hırpalayan bir politika olduğunu bildirdi.
Yurdakul, vatandaşların muayene, tetkik, tahlil ilaç gibi ek ücret uygulamalarına son verilmesini isteyerek, şöyle devam etti:
"Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır. Hastalıklar ortaya çıkmadan hastalıklara neden olan faktörler ortadan kaldırılmalı ve engellenmelidir. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için sağlıkta şiddet yasası derhal Meclisimizde görüşülmelidir. Sağlık çalışanlarının çalışırken aldıkları maaşları ve emeklilik maaşları hak ettikleri insani seviyelere yükseltilmelidir. Döner sermaye gelirlerinin emekliğe yansıtılması zorunludur. Sağlık çalışanlarına her 4 yıl için bir yıl yıpranma payı verilmelidir. Performans sistemi ya kaldırılmalı ya da nicelik yerine nitelik esas alınmalıdır."
Sağlık eğitiminde kaliteden taviz verilmemesi gerektiğine işaret eden Yurdakul, sağlıkta kaliteyi artırmak için alanında eğitim alan sağlık personelinin atamaları yapılması gerektiğini bildirdi.
Yurdakul, "MHP olarak hem sağlık çalışanlarını hem vatandaşımızı memnun eden, aile hekimlerimizle koruyucu sağlık hizmetlerine önem veren, eğitime ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik tanıyan, her alınacak kararda ilgili tüm tarafların görüşlerini alan, ideal bir Türk sağlık sistemini arzuluyoruz." diye konuştu.
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