TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret etti.

Kahraman, şehitler için okunan duanın ardından, "Tıp Bayramı, sağlık camiamıza ve hepimize kutlu olsun." dedi.

Türkiye tarihine baktıkları zaman tıpta çok ileride olunduğunu gördüklerini aktaran Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesini anlatarak, aynı zamanda milli bir bayram olduğunu bildirdi. Kahraman, "Dünyaya bakarak bir bayram ilan etme değil, kendi kendimize bunu yapmışız." ifadesini kullandı.

İsmail Kahraman, doktorluğun ulvi bir meslek olduğunu, kendisinin de doktor olmayı çok istediğini ama tıp bölümünü kazanamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalığım sırasında gördüm ki çok zor bir meslek. Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Her meslek gibi zorlukları var. Diğer mesleklerin de zorlukları var tabii. Ülkemizin gelirleri, mali durumu geliştikçe imkanlarda inşallah çoğalacaktır. Verilen emeğin karşılığını acaba tıp camiamız alabiliyor mu? O ayrı ama manevi yönden çok alıyor. Dua her şey ve berekettir. Paranın miktarı değil bereketi mühimdir. Bütün camiayı tebrik ediyorum, nice hizmetler diliyorum. Meclis Hastanemizde güzel hizmetler veriyor. Her seferinde gelişmeler oluyor."