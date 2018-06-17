"15 ayda bir köyün su şebekesini değiştiremezsin"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 1920'den bu yana Türkiye'nin 15 aylık ortalama hükümetlerle idare edildiğini belirterek, "1920 yılından bu yana 65. Hükümet'in iş başında olması gereken tarih 2230 yılıydı. Ama biz 2018 yılındayız." dedi. Çavuşoğlu, Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonunun bayramlaşma programında, Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasının yaşanacağını vurgulayarak, 24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidileceğini söyledi. Parlamenter sistemi 60-65 yıl aşkın zamandır herkesin tartıştığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ne yazık ki yerinde saydığı, patinaj yaptığı, adını ne parlamenter ne de başka bir şey diyeceğimiz sürecin kapısına kilit vuruyoruz. Önümüzdeki dönemde, istikrarlı neredeyse G20 ülkelerinin yarısından fazlasının yönetildiği bir sisteme yakın modelli yeni bir sürece giriyoruz." ifadesini kullandı. Şu anda görev başında 65. Hükümet'in bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "1920 yılının Haziran ayında seçimler yapıldı ilk bu ülkede. Bunun içinde 27 yıllık tek parti iktidarını, diğer tek parti iktidarlarını Özallı, Recep Tayyip Erdoğanlı yılları katın bugün 65. Hükümet iş başında. 1920 yılından bu yana 65. Hükümet'in iş başında olması gereken tarih 2230 yılıydı. Ama biz 2018 yılındayız. 15 aylık ortalama hükümetlerle idare edilen Türkiye'den bahsediyoruz. 15 ayda bir köyün su şebekesini, kanalizasyon alt yapısını değiştirmeye kalksanız değiştiremezsin. Ne ki 780 bin kilometrekarelik Türkiye coğrafyasında yatırımlar yapacaksınız, kalkındırma hamleleri sağlayacaksınız. Maalesef olmadı. Ve yanı sıra darbelerle, vesayet girişimleriyle, 1960 yılından itibaren idam sehpasında başbakanlar, ardından muhtıralar, darbeler, bir gecede hükümet kurulup, yıkılmalar, milletvekili transferleri, milletin iradesine aksine tezahür eden bir siyaset. Maalesef istediğimiz yere ulaşamadık."

- Türkiye ve Almanya karşılaştırması Çavuşoğlu, Türk milletinin 1920'li yılların başından itibaren hayata başladığını belirterek, "100 yıl önce Anadolu coğrafyasından bizi sürmeye kalktılar. 7 düvel dediğimiz emperyalist güçler, geldi bizi bu coğrafyadan sürmek istediler, zindan etmek istediler. Ama bütün bir millet topyekun hepsi beraber küllerinden doğarak buna müsaade etmediler. Bunları bu coğrafyadan sürdüler. Bir neslimiz cephelerde şehit oldu." dedi. Almanya'nın ise 2. Dünya Savaşı'ndan 1945 yılında çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Almanya, Türkiye'den 25 yıl sonra çıktı. Almanya'da da petrol, doğalgaz yok. Türkiye'de de yok. Türkiye, stratejik konumu itibarıyla Almanya'ya göre daha güçlü durumda coğrafi olarak. Ama Türkiye, Almanya'dan 25 yıl önce başlamasına rağmen, biz son 16 yılda 3,7 kat büyütmemize rağmen kişi başına milli gelir 10 bin 600 dolar, Almanya'da 45 bin dolar. Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan 1945 yılında çıkmış, Türkiye'den 25 yıl sonra başlamış işçi transfer etmiş bir yere ulaşmış, biz niye ulaşamadık? Önce bu sorunun cevabını aramamız lazım. Neden, sebep ne? Biz onlardan daha az mı zekiyiz daha mı az çalışkanız? Mesela 1939 yılında uçak yaptık. Nuri Demirağ isminde bir uçak mühendisi, Yıldız Parkı'nın bulunduğu fabrikada uçak yaptı. İstanbul'dan kalktı Sivas'a indi, İstanbul'dan kalktı Eskişehir'e indi. Ne oldu uçak? Haberiniz var mı? Buhar oldu. Niye yok."

- "Türkiye'yi kontrol altında tuttular" Kimseyi suçlamak ve devri sabık oluşturmak istemediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Demek ki bir şeyler oluyor. Bu ülkenin 100 yıl önce küllerinden doğarak kovduğu emperyalistler, hem uluslararası güruh hem de içerideki işbirlikçileriyle beraber başka enstrümanları devreye sokarak, Türkiye'yi kontrol altında tuttular. Ne uzasın ne kısalsın arafta beklesin, emeklesin..." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türk milletinin, büyük bir medeniyetin mirasçısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu millet ecdadına yarışır tavır ortaya koyarsa bu coğrafyada yeni medeniyet hasıl olur. Bütün mesele bu. Yıllarca bu ülkede sağcı, solcu, Türk, Kürt, Alevi, Sunni, laik diye ayrımlarla farklılıklarımız zenginliğimiz olmasına rağmen sürekli burayı kaşıyarak patinaj yaptırdılar. Rahmetli Türkeş'ten Özal'a, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Demirel'e kadar ne kadar milli, yerli siyasetçi varsa bu sistemi parlamenter sistemi sorgulamıştır. Doğrudur çünkü vesayet, kaos üretmiştir, millet iradesini itibarsız kılmıştır. Milletvekili aritmetikleriyle oynayarak bir gece hükümet kurulup yıkılmıştır."