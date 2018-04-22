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15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine MHP'den tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "CHP’den 15 vekilin istifa ettirilmesi siyasetin yüz karası Güneş Motel olayının yeni bir versiyonudur"

ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "CHP’den 15 vekilin istifa ettirilmesi siyasetin yüz karası Güneş Motel olayının yeni bir versiyonudur." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, yaptığı açıklamada, CHP geleneğindeki "siyasi üçkağıtçılığın yeniden depreştiğini" söyledi.

"CHP’den 15 milletvekilinin ipe dizilmesi kararı, verilecek YSK kararıyla kesinlikle ilgili olmayıp, aylar öncesinden başlayan gizli ittifak görüşmelerinde alınmış, kılıf böyle hazırlanmıştır." ifadesini kullanan Akçay, "Bu gizli ve kirli ittifak 15 vekil hüllesiyle iyot gibi açığa çıkmıştır. CHP’den 15 vekilin istifa ettirilmesi siyasetin yüz karası Güneş Motel olayının yeni bir versiyonudur." görüşünü savundu.

Akçay, şu değerlendirmede bulundu:

"100 bin değil milyonlarca imza toplayacaklarını ve seçime hazır olduklarını söyleyenlerin kendi teşkilatlarından bile imza alamayacaklarını görünce ayaklarındaki tarla çamuruyla CHP’nin paçasına yapışmaları ibretlik bir durumdur. Bu hadiseyle CHP milletvekilleri pazara sürülmüş, millet iradesi kirli pazarlıkların öznesi haline getirilmiştir.

Demokrasi nutku atıp, ilkeli ittifak yapacağız diyenlerin ayak oyunları ile kendilerini ayağa düşürmeleri bir çürüme halidir.

Siyasi zübükler 24 Haziran’da milletimizden hak ettikleri dersi alacaklardır. Ancak ibret alacakları şimdilik meçhuldür."

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