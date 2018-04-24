’15 kiralık’ vekil için liste krizi yolda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri, CHP’den aday olamıyor. İYİ Parti’nin ise baraj problemi var. Milletvekilleri CHP’ye dönerlerse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı düşecek. Türkiye Gazetesinin haberine göre, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılma yeterliliğini sağlamak için CHP’den istifa eden 15 milletvekilinin adaylıklarıyla ilgili kritik bir süreç başlıyor. Bu milletvekilleri, ya İYİ Parti’den istifa edip yeniden CHP’ye katılacak ya da İYİ Parti’nin aday listesinde yer alıp, seçim barajına takılma riski ile karşı karşıya kalacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile önceki gün İYİ Parti’ye geçen CHP’li 15 milletvekilinin hangi parti listesinden milletvekili adayı olacaklarına ilişkin yeni bir tartışma başladı. Yüksek Seçim Kurulunun seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıklamasından birkaç saat önce İYİ Parti’ye geçen CHP’li 15 milletvekili ile ilgili bir liste krizi yaşanması kaçınılmaz olacak. YSK yetkilileri, Mecliste grup kurma girişimi olmasaydı da yasadaki teşkilatlanma ve büyük kongre şartını yerine getirdiği için “İYİ Parti’ye zaten seçime girme vizesi verilecekti” derken, bundan sonraki süreçte partilerinden istifa eden 15 milletvekilinin adaylıkları tam anlamıyla bir muammaya dönüşmüş durumda.

Adaylıkları sıkıntıya girebilir

YSK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 CHP milletvekilinin önünde iki yol var. Ya seçimlere İYİ Parti’nin listelerinden girecekler ya da istifa edip yeniden CHP’ye dönecekler. “İYİ Parti milletvekili” sıfatı taşırken aynı zamanda CHP listesinden milletvekili adayı gösterilmelerinin mümkün olmadığı belirtilirken, İYİ Parti’de kalırlarsa CHP ile ittifak yaparak girilmemesi halinde “seçim barajına” takılma riski de ortaya çıkacak. YSK yetkilileri, İYİ Parti milletvekili iken (ittifak olmazsa) bu isimlerin CHP listelerinde yer verilmesini kabul etmeyeceklerini dile getiriyor.

Akşener’in adaylığı riskli

Söz konusu milletvekillerinin yeniden CHP’ye dönmeleri durumunda ise bu kez İYİ Parti ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Öncelikle İYİ Parti Mecliste grup olma yeterliliğini kaybedecek. Meral Akşener, grup kararı ile cumhurbaşkanı adayı gösterilmişse partisi grup vasfını kaybedeceği için adaylığının düşme riski söz konusu olacak.

Tek formül ittifak

Hem CHP’li 15 milletvekili hem de eğer olacaksa Akşener’in adaylığı ile ilgili risk taşımayan tek formül ise CHP ile İYİ Parti’nin resmen ittifak yaparak seçimlere girmesi olacak. Bu durumda 15 milletvekili İYİ Parti’den aday olsa bile seçim barajına takılmadan, CHP ile yapılan ittifakın oyları ile yeniden milletvekili seçilebilecekler. Ayrıca iki partinin ittifak yapması durumunda İYİ Parti seçimlere kadar Mecliste grup olmaya devam edecek ve Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili de bir sıkıntı yaşanmayacak.