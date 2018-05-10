15 milletvekili CHP'ye geri döndü

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP'ye döndü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle Mecliste basın toplantısı düzenlediler. Konuşmasına, 15 milletvekilinin isimlerini sayarak başlayan Özkoç, "15'liler artık yuvada, görevleri tamam. (Söz konusu adalet ise söz konusu demokrasi ise söz konusu güçlü bir Türkiye ise söz konusu vatan ise gerisi teferruattır) diyen 15 arkadaşımız görevlerini yaparak, gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar." dedi. Demokrasinin temel koşullarından birinin eşit, adil ve güvenli seçim olduğunu vurgulayan Özkoç, siyasi partilerin seçimlere katılmaması için elinden gelen her şeyi yapan iktidara karşı, CHP ve 15 milletvekilinin görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi. Özkoç, şunları kaydetti: "22 Nisan 2018'de İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarımız bugün istifalarını hem İYİ Parti'ye hem de Meclis Başkanlığına vereceklerdir. Bugün yine arkadaşlarımız partimize üyelik ve milletvekilliği başvurularını yapacaklardır. Cumhuriyetimizin kurucusu CHP, demokrasimizin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında her zaman sorumluluk üstlenmiş ve öncülük etmiş bir siyasi partidir. Bugün de demokrasinin önüne çıkan bir engeli kaldırdık. 24 Haziran'da eşit ve adil bir seçimin önünü açtık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yuvanıza hoşgeldiniz diyorum."

-"Tarih onları yaptıkları bu kutlu görevle anacak" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 arkadaşlarının Türkiye siyaset tarihine geçecek bir uygulamaya imza attıklarını belirterek, "Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri olumsuz bir iklim yaratabileceklerini, onlara hakaret ederek, onları ve yaptıkları görevi itibarsızlaştırabileceklerini düşündüler. Ama bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geri tepti. 15 arkadaşımızın yapmış olduğu bu büyük fedakarlık kamuoyunda büyük bir sempati, ilgi ve takdirle karşılandı." ifadesini kullandı. Sadece CHP'lilerin değil, bir partinin seçim dışında bırakılmasına tepki gösteren, demokrasiye inanan, vicdan sahibi tüm vatandaşların 15 milletvekilini takdirle karşıladığını belirten Özel, bunu da onlarla karşı karşıya geldikleri her yerde ortaya koyduklarını anlattı. Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Onların gözyaşlarıyla alay etmeye kalkanlar oldu. Ama onların gözyaşlarının saray rejiminin, baskı ve zulüm rejiminin sonlanmasına karşı Türkiye'nin sevinç gözyaşlarına dönüştüğünü gören herkes ve ortaya çıkan bu olumlu iklim, rüzgarı saraydan yana değil, demokrasiden yana estirdi. Geldiğimiz noktada kamuoyunun günlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlere karşı kurulmuş tüm engellerin bertaraf edildiği ve artık sarayın planlarının altüst olduğu bir sürecin önemli bir kilometre taşını daha bugün koyuyoruz. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Onların gittiği süreçte Türkiye'de, yine birilerinin tasarladığı gibi mi olacak, iklimi hakimken, bugün Türkiye'de tamam yeter artık planları bozanlar var iklimi hakim. Görev tamam arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar. Bugünden itibaren tüm Türkiye (görev tamam, 15'liler yuvada) diyebilecek. Onları yaptıkları bu fedakarlıktan dolayı alınlarından öpüyoruz. Tarih onları yaptıkları bu kutlu görevle anacak."

-"Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da yaşadıkları gurur verici tablonun, Türkiye'yi yönetenler açısından ise utanç tablosu olduğunu söyledi. Çıray, "Keşke OHAL içinde seçime gitmeseydik, seçimle ilgili olağanüstü haller olmasaydı da Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Bu demokrasi mücadelesinde, bu büyük hadisenin gelişmesinin önünü açan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin değerli 15 milletvekiline Türk milleti ve demokrasi adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı. AK Parti ve MHP'nin iş birliğinin ardından seçime yönelik komplolar sürecinin gelişmeye başladığını ileri süren Çıray, bu komploları önlemek için 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçiş sürecini anlattı. Merhaleleri aştıklarını aktaran Çıray, "Türk milletinin huzurunda hepinize şu müjdeyi vermek istiyorum, bir algı operasyonunu bozmak üzere; bu seçimler ikinci tura kalmayacak. Sayın Erdoğan birinci turda başkanlık seçimini kaybedecektir." dedi.