HABER

"15 milletvekili ne karşılığında başka partiye geçti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 00:19 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: - "15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?" dedi.

Perinçek, Aydın'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen program kapsamında, partililere seslendi.

24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu öne süren Perinçek, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gereken 100 bin imzayı toplamak için zamanın olmadığını belirtti.

Bir parti liderinin işaretiyle 15 milletvekilinin parti değiştirmesine anlam veremediğini bildiren Perinçek, şöyle konuştu:

"Koyun mu bu milletvekilleri? Burada bir siyasi ahlak var mı? 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?

Milletvekili nasıl liderlerin dokunuşuyla oradan oraya savruluyor? Nasıl partilerini programlarını ideallerini bırakıp da ayak oyunları uğruna, kanuna karşı hile yapmak, kanunu cambazlıkla aşmak için liderler arasında yapılan anlaşmalar kendilerine tebliğ edilince hemen buna uyuyorlar? Onlara ne vadediliyor? Ne veriliyor? Bunu sormak hakkımız. Çünkü bu normal bir durum değil. Size soruyorum, siz milletvekili olsanız, vicdanlı insanlar olarak böyle bir dayatmaya boyun eğer misiniz? Bu soruyu kamuoyu önünde soruyoruz."

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 milletvekili Doğu Perinçek Vatan Partisi

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Özgür Özel'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Özgür Özel'den ilk açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.