15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'nin grup kurması için kiraya veriliyor. Kendi düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri bir tarafa bırakılarak, zorlamak suretiyle, talimatla böyle bir iş yapılıyor. Kaynağına baktığınızda, küresel güçlerin oyuncağı olan kukla bir hareketi görüyorsunuz." dedi.

Petek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye gönderilmesini milli iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi.

Daha önce gözleri yaşlı olarak CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin bugün gözlerinin içi gülerek kendi partilerine döndüğünü anımsatan Petek, "15 milletvekilinin İYİ Parti'ye kiralanması siyasi tarihimizde çok büyük bir ayıp." diye konuştu.

Bu olayın siyaseten milletvekillerinin bir başka partiye geçici süreli kiraya verilip, geri dönmesinden öteye farklı bir boyutunun daha olduğunu belirten Petek, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin görüşmelerin CHP'nin eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in evinde yapıldığını söyledi. Bunu, uluslararası küresel güçlerin etkili olduğu bir operasyon olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Petek, sözlerini şöyle sürdürdü: