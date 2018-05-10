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15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek: - "CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'nin grup kurması için kiraya veriliyor. Kendi düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri bir tarafa bırakılarak, zorlamak suretiyle, talimatla böyle bir iş yapılıyor. Kaynağına baktığınızda, küresel güçlerin oyuncağı olan kukla bir hareketi görüyorsunuz" - "CHP de İYİ Parti de her iki siyasal partiyi belirli amaçla kullanan, bunları kukla gibi oynatan küresel güçler de görecek ki Türkiye'de milletin dediği oluyor, 24 Haziran'da da milletin dediği olacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'nin grup kurması için kiraya veriliyor. Kendi düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri bir tarafa bırakılarak, zorlamak suretiyle, talimatla böyle bir iş yapılıyor. Kaynağına baktığınızda, küresel güçlerin oyuncağı olan kukla bir hareketi görüyorsunuz." dedi.

Petek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye gönderilmesini milli iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi.

Daha önce gözleri yaşlı olarak CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin bugün gözlerinin içi gülerek kendi partilerine döndüğünü anımsatan Petek, "15 milletvekilinin İYİ Parti'ye kiralanması siyasi tarihimizde çok büyük bir ayıp." diye konuştu.

Bu olayın siyaseten milletvekillerinin bir başka partiye geçici süreli kiraya verilip, geri dönmesinden öteye farklı bir boyutunun daha olduğunu belirten Petek, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin görüşmelerin CHP'nin eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in evinde yapıldığını söyledi. Bunu, uluslararası küresel güçlerin etkili olduğu bir operasyon olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım Gülek sıradan bir insan değil, CIA ve ABD'deki etkin politikalarda imzası bulunan siyasi kimliklerle irtibatı olan bir kişi. Nitekim FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i koruyan, kollayan, himaye eden ABD'de ikametini sağlayan, bu konuda yardım elini üzerinde tutan kişi Kasım Gülek'ti. Aynı zamanda FETÖ'ye büyük finans desteği, gayrimenkul desteği sağlayan bir aile. Şimdi bu aileden Tayyibe Gülek'in evinde bir görüşme yapılıyor ve CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'nin grup kurması için kiraya veriliyor. Kendi düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri bir tarafa bırakılarak, zorlamak suretiyle, talimatla böyle bir iş yapılıyor. Kaynağına baktığınızda, küresel güçlerin oyuncağı olan kukla bir hareketi görüyorsunuz. Tıpkı FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetlerinin bir benzeri."

- "24 Haziran'da netice görülecek"

CHP'nin küresel güçlerin oyuncağı olan bir politik tavır içine girdiğini savunan Petek, "bunun Güneş Motel olayından daha kötü, berbat ve kirli bir ittifak çalışması olduğunu" dile getirdi.

Küresel güçlerin talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir operasyon gerçekleştirilmek istendiğine dikkati çeken Petek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte Kemal Derviş, Güneş Motel olaylarında olduğu gibi masa başında küresel güçler oyunlar kurar, senaryolar yazar ama sandık milletin önüne geldiğinde bu senaryoların ne derece etkili olduğu sandıktan çıkan sonuçlarla belirlenir. Tarihte olduğu gibi 24 Haziran'da da netice görülecektir. Bu nedenle 'demokrasiyi kurtardık, oyunları bozduk' diyenler milletin temiz oylarıyla sandıktan sonuç çıktığında yine millete rağmen Türkiye'de bir şeyler yapılmayacağını bir kez daha göreceklerdir. CHP de İYİ Parti de her iki siyasal partiyi belirli amaçla kullanan, bunları kukla gibi oynatan küresel güçler de görecek ki Türkiye'de milletin dediği oluyor, milletin dediği olacak."

İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
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