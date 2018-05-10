15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi

ALPER ATALAY - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin yeniden CHP'ye dönmesine ilişkin, "Ana muhalefet partisi de hafızalarda hep bu utanç verici hadiseyle hatırlanacaktır. CHP seçmeni, milletvekillerinin 'ayıplı mal' gibi tekrar geri alınma kararı karşısında 'Biz bu haltı neden yedik?' diye soracaktır." dedi.
Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar futbol sektöründe "kiralık oyuncu"lara rastlandığını ama siyasette ilk defa "kiralık vekil" olayının görüldüğünü söyledi.
CHP'nin, milletvekillerine "mevsimlik işçi muamelesi" yaptığını ifade eden Turan, 15 milletvekilinin, millet tarafından seçilmemiş gibi "pazarlanmaya kalkışıldığını" belirtti.
Turan, bu durumun siyasi tarihin utanç sayfalarından birini oluşturduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçmişte 'Güneş Motel Hükümeti' gibi bir rezalete imza atmış ana muhalefet partisinin muvazaalı ilişkilerden hiç ders almadığını görmüş olduk. Hangi kirli pazarlıklarla ilişkiye girildiğini de ana muhalefet partisi milletimize açıklamalıdır. Milletimiz geçmişte nasıl ki siyaset mühendisliğine gereken cevabı sandıkta verdiyse bir kez daha aynı cevabı sandıkta verecektir.
Ana muhalefet partisi de hafızalarda hep bu utanç verici hadiseyle hatırlanacaktır. CHP seçmeni, milletvekillerinin 'ayıplı mal' gibi tekrar geri alınma kararı karşısında 'Biz bu haltı neden yedik?' diye soracaktır."
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