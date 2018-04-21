15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz’le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Tem

IHAAW214531-SIY/21-04-2018

- 15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz’le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız.” ifadesini kullandı.

21.04.2018 21:45:31 TSI

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