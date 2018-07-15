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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Parlamento Muhabirleri Derneği: - "Türkiye demokrasisine, Gazi Meclisine ve halkına karşı yapılan darbe girişimini iki yılın ardından bir kez daha şiddetle kınıyoruz"

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Türkiye demokrasisine, Gazi Meclisine ve halkına karşı yapılan darbe girişimini, iki yılın ardından bir kez daha şiddetle kınadıklarını bildirdi.

PMD Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ'nün vahim darbe girişiminin hedefinin "Türkiye'de demokrasiyi askıya almak olduğu" belirtildi.

Parlamento muhabirlerinin, TBMM'nin kurulduğu günden bu yana olduğu gibi o karanlık gecede de parlamento çatısı altında görev yaptığını, tarihe tanıklık ettiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Parlamento muhabirleri, bombaların, silahların altında toplumu bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalıştı. Demokrasiye, milli iradeye, basın özgürlüğüne sahip çıktı.

Parlamento Muhabirleri Derneği, o gece demokrasinin kalbine yapılan saldırıyı parlamento muhabirleri, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tanıklıkları ile 'Meclis Ateş Altında' adlı e-kitapta yayınladı. Bu kitapla o vahim gecede yaşananlara dair toplumu bilgilendirmeyi görev saydı.

Kanlı girişim ve sonrasında yaşananlar gösterdi ki darbeleri ve demokrasi dışı girişimleri engellemenin en temel yolu basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesinden geçiyor. PMD olarak; Türkiye demokrasisine, Gazi Meclisine ve Türkiye halkına karşı yapılan darbe girişimini iki yılın ardından bir kez daha şiddetle kınıyoruz.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Yaşasın demokrasi. Yaşasın özgür basın."

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi kınama PMD

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