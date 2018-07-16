15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşte bu büyük asil Türk milleti, vatanına, milletine, birliğine, kardeşliğine bir saldırı gerçekleştiğinde arkasında CIA de olsa, MOSAD da olsa, ABD de olsa, Batı da olsa, tank da olsa, top da olsa, tüfek de olsa imanı ile dur demesini bildi ve bundan sonra da bilecektir." dedi.

Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan Kahramankazanlılar, milli iradeye saygı yürüyüşü kapsamında, mehter takımı eşliğinde, ellerinde bayraklar ve meşalelerle kortej halinde sloganlar atarak Ankara Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'ni takip ederek programın yapıldığı belediye yanındaki Kent Meydanı'na yürüdü.

Şehit yakınları ve gazilerin de toplandığı meydanda düzenlenen programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana tam iki sene geçtiğini anımsattı.

Ne 15 Temmuz hain FETÖ darbesini gerçekleştiren hainleri ne de o gece vatan, millet için canlarını verenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Destici, şöyle konuştu: