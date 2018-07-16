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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 01:25 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "İşte bu büyük asil Türk milleti, vatanına, milletine, birliğine, kardeşliğine bir saldırı gerçekleştiğinde arkasında CIA de olsa, MOSAD da olsa, ABD de olsa, Batı da olsa, tank da olsa, top da olsa, tüfek de olsa imanı ile dur demesini bildi ve bundan sonra da bilecektir"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşte bu büyük asil Türk milleti, vatanına, milletine, birliğine, kardeşliğine bir saldırı gerçekleştiğinde arkasında CIA de olsa, MOSAD da olsa, ABD de olsa, Batı da olsa, tank da olsa, top da olsa, tüfek de olsa imanı ile dur demesini bildi ve bundan sonra da bilecektir." dedi.

Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan Kahramankazanlılar, milli iradeye saygı yürüyüşü kapsamında, mehter takımı eşliğinde, ellerinde bayraklar ve meşalelerle kortej halinde sloganlar atarak Ankara Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'ni takip ederek programın yapıldığı belediye yanındaki Kent Meydanı'na yürüdü.

Şehit yakınları ve gazilerin de toplandığı meydanda düzenlenen programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana tam iki sene geçtiğini anımsattı.

Ne 15 Temmuz hain FETÖ darbesini gerçekleştiren hainleri ne de o gece vatan, millet için canlarını verenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda ülkemizi yönetenlerin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onların da dirayetini unutmayacağız. Onların bu dirayeti darbenin püskürtülmesinde büyük bir rol oynadı. İşte bu büyük asil Türk milleti, vatanına, milletine, birliğine, kardeşliğine bir saldırı gerçekleştiğinde arkasında CIA de olsa, MOSAD da olsa, ABD de olsa, Batı da olsa, tank da olsa, top da olsa, tüfek de olsa imanı ile dur demesini bildi ve bundan sonra da bilecektir."

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler Derneğince lokma tatlısı dağıtılan etkinlikte, mehter takımı bir konser verdi.

Destici ve protokol üyeleri, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Uğur Yıldız, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı çiçek verdi.

Programa, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Garnizon Komutanı Albay Sadettin Karakan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramankazan

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