15 Temmuz gecesi Mecliste neler yaşandı

Eğer siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamasaydı, FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM Genel Kurulu çalışıyor ve milletvekillerinin çoğunluğu da Mecliste olacaktı.

Ancak siyasi parti grupları arasında uzlaşma sağlanarak, tasarının görüşmeleri perşembe günü tamamlandı ve birleşim kapatılmadan önce de Genel Kurulun 15 Temmuz günü çalışma kararı Danışma Kurulu önerisi ile kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu, 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.24'e kadar çalışarak, 75 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarıyı kabul ederek yasalaştırdı.

O gece millet meydanlara, Ankara'da olan milletvekilleri ise parlamentoya koştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Mecliste yaşananlara bakıldığında öne çıkan en önemli başlık, çok sayıda milletvekilinin Meclise gelerek milli iradeye sahip çıkması oldu.

COŞKUN ERGÜL - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, milletvekilleri Meclise gelerek milli iradeye sahip çıktı. Millet meydanlara, Ankara'da olan milletvekilleri ise parlamentoya koştu.

Meclise ilk gelen milletvekilleri olan Ahmet Gündoğdu, Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Ayşe Sula Köseoğlu, İlknur İnceöz, Lütfiye Selva Çam, Mustafa Şahin, Orhan Atalay, Ayşe Keşir, Sema Kırcı ve Bennur Karaburun, TBMM İdare Amiri Gündoğdu'nun makam odasında bir araya geldi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz Cuma günü saat 21.30'a kadar makamında çalıştı, 21.41'de konutuna gitmek üzere TBMM'den ayrıldı, konuta ulaştıktan bir süre sonra darbe girişiminden haberdar oldu.

Bunun üzerine, milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine mi yoksa Meclise mi gideceği konusu gündeme geldi ve TBMM'ye gidilmesi kararı alındı.

AK Parti milletvekilleri, milletvekili whatsapp grubu olan "AKGRUP"a mesaj atarak, neler olduğunu öğrenmeye çalıştı; mesajlar sonunda, bir darbe girişimi olduğu anlaşıldı.

Genel Kurulun kapanmasının ardından birçok milletvekili, yoğun ve uzun mesai sonrası seçim bölgelerine gitti, bir kısmı ise Ankara'da kaldı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, basın mensupları henüz Genel Kurula gelmeden önce cep telefonundan yaptığı "FaceTime" yayınıyla, Mecliste olup bitenleri dışarıya aktaran ilk kişi oldu.

TBMM Genel Kurulu açıldı. Milletvekillerinin gelmesinden memnun olan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerini "demokrasi öpücüğü" ile karşıladı.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı, Meclis Külliyesine, milletvekilleri hariç girişleri durdurdu. Ayrancı ve Dikmen giriş kapıları tamamen, Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak ikişer otobüsle trafiğe kapatıldı.

Saat 23.26'da konutundan Meclise ulaşan Kahraman bir süre burada kaldı ve TBMM Genel Kurulunun açılması talimatını verdikten sonra saat 23.45'te kriz masası oluşturulan Çankaya Köşkü'ne gitti. İsmail Kahraman, saat 01.20'de tekrar parlamentoya döndü ve Genel Kurul Salonu'na girdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile eşi ve kızı, Meclise Dikmen Kapı'dan girdikten hemen sonra, uçaktan atılan bomba nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Genel Kurul açıldıktan sonra, İsmail Kahraman Başkanlık koltuğuna oturdu; salonda bulunan Katip Üyeler Sema Kırcı ile Ömer Serdar Başkanlık Divanına doğru yönelince, Kahraman divanda, Katip Üyeler yerine AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin oturmasını istedi.

- "Milli görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda"

İsmail Kahraman, ilk kez smokin ve papyon olmadan, kravat ve takım elbiseyle Divandaki yerini aldı. O gece hemen hemen hiçbir milletvekilinde kravat ve ceket yoktu, hatta bir kısmı tişörtlü idi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üzerindeki tişörtle Divanda oturmak için hareketlendiği sırada, AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun verdiği ceketi giydi. Özel, ceketi giyerken, "Milli görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda." diye latife yaptı.

AA'nın da aralarında bulunduğu bazı basın mensupları, TBMM Genel Kurul Salonu'na girerek, orada olup bitenleri, milletvekillerinin konuşmalarını ve atılan bombaları haber merkezlerine aktarmaya başladı.