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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in posteri asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
MERAL AKSENER VATANSEVER MİLLİYETCI BI İNSAN SIKINTI YOK KÖPRUYEDE HER YERE POSTERI ASILABILIR
Bunu akpliler yapsa trafik akışı engellendi diye bile kıyamet koparırdınız. Meralin itleri anca böyle şeylerle propaganda yapmaya çalışırsınız. çok sönüksünüz çookkkkk
ne varki bunda CUMHURBAŞKANIMIZ değilmi . kaldı 2 3 gün . BOŞUNA SÖKMEYİN ARKADAŞLAR .
Yakışana ne denir ki...
fetö=meral
SUPER OLMUŞ...DÜNYA LİDERİ ....CUMHURBAŞKANIM MERAL AKŞENER...
şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın lütfen
E n'olmuş yani? Bazıları hastanelere,resmi yerlere felan asmıyor mu yada astırmıyor mu???
neden kaldiriliyor cami tuvaletinde bile erdoganin fotosu varken neden kaldiriyorr
İYİ OLMUŞ......
Niye zan altında bırakıyorsunuz insanı? Oldu mu bu şimdi! Hiç kafanız çalışmıyor ya! işiniz gücünüz hep zarar.
padişahın posteri olsaydı ne yapacaktınız?onu indirecek yürek varmı acaba sizde.
Türkiyeme tek bir çivi çakmamış aksine dikilmiş eserleri sökmek, yıkmak ve satmak projeleri ortaya koyanlar şimdiden Reisin eserlerine fotoğraf asmakla sahip çıkmanın sevdasındalar. Güleriz halinize sayın yıkım ekipleri
kim izin vermiş !!! vurun kellesini !
DISK EGE BOLGE BASKANI SENDE IZIN ALMA BE KARDESIM SECIM KANUNU.nu PASPAS GIBI CIGNEYENLERE SES CIKARMAYANLAR KISISEL YORUM ILE SIZI ENGELLEYEMEZLER ONUN ICIN IZIN ALMA SEN DAHIT BILDIRINI GERCEKLERI TURK HALKINA ANLATIN HERKEZ BILSIN OGRENSIN GERCEKLERI
ellerine saglık cesur yürekli insanlar bravo
15 temmuz ve bunun zaferlerimizden faydalanan liderler, siz olmasaniz bizler hicbirinin farkinda olmaycaktik. bugun yuzumuze gulerler, secin sonrasi pazartesi sabahi gor yuzumuze bakmazlar gina geldi gayrim.
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