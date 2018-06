15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi anıtının temeli atıldı

Din istismarcısı, topluma nifak sokan, pek çok ailenin perişan olmasına sebep olan, hedefine ulaşmak için her türlü yalana, iftiraya başvuran proje örgütü FETÖ'nün örümcek ağı gibi olduğunu söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yıllar içinde her sahada, demokraside, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, haberleşmede, sanayileşmede meydana gelen pozitif gelişmelerin ve bunun oluşturduğu her alandaki büyümenin ürküttüğü çevreler, bu örgütü ve diğerlerini kullanmaktadır. Burada meydana getireceğimiz abidevi eser ile şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız, hürriyet ve bağımsızlığımıza uzanan ellere lanet okuyacağız. Bu eser, bir yönüyle bizlere uğradığımız ihaneti hatırlatırken, diğer yönüyle geleceğin muhasebesini yapmamıza imkan sunacaktır. Ömer Halisdemirleri, Erol Olçokları, Ahmet Özsoyları, 251 şehidimizi temsilen göğe yükselip ayyıldızımızda birleşen elleri temsil eden bu anıt, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu hatırlatacaktır."

15 Temmuz'da milli birliğin bozulmak istenildiğini ancak bunun başarılamadığını ifade eden Kahraman, "İsmi değişik, FETÖ, PKK, DEAŞ ama hedefi aynı olan diğer hainler, katiller, bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacaklardır. Kolayları zor kılacak olsalar da hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyeceklerdir. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.