"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi Afganistan'da yaşatılacak

Mehmetçik'in, Afganistan'da barışın korunması, dost ve kardeş Afgan halkının huzuru için fedakarca görev yaptığını belirten Yıldırım, "Afgan-Türk dostluğunun, yalnızca güvenlik alanıyla sınırı kalmayıp eğitim, savunma, ticaret, altyapı ve hayatın bütün alanlarında artarak devam ediyor olmasından büyük bahtiyarlık duyuyoruz. İki ülkenin geçmişte başlayıp bugünlere kadar gelen dostluğunun bir sembolü, nişanesi olarak bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ibadetlere vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Yıldırım, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, daha sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, TİKA Başkanı Serdar Çam, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol ve ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca yapılan camiyi inceleyen Yıldırım, ardından Afganistan'da görevleri sırasında şehit olan Türk askerlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıta çelenk bıraktı.

Daha sonra yürüyerek Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı binasına geçen Yıldırım, Birliğin Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol'dan brifing aldı.

- Komutanlıktaki ilk ve tek cami

NATO'ya bağlı 28 farklı ülkeden 4 bin 500 askerin bulunduğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı yerleşkesinde ibadethane olarak yalnızca kilisenin bulunması, Müslüman askerlerin ibadet edebileceği caminin olmaması üzerine harekete geçildi.